Белорус Левшунов помог «Чикаго» обыграть «Калгари» белоруса Шаранговича

Белорус Левшунов помог «Чикаго» обыграть «Калгари» белоруса Шаранговича1
- 8.11.2025, 12:13
Белорусский хоккеист клуба из Чикаго отдал голевую передачу.
В ночь на 7 ноября прошли матчи регулярного чемпионата НХЛ, пишет «Трибуна».
«Калгари» белоруса Егора Шаранговича проиграл «Чикаго» еще одного белорусского хоккеиста Артема Левшунова (0:4). Шарангович провел на льду 13 минут 38 секунд, нанес один бросок по воротам и выполнил один силовой прием, завершив матч с показателем полезности «-1».
Левшунов провел на льду 17 минут 30 секунд, отметился одной голевой передачей, сделал один силовой прием, три перехвата и три потери шайбы, закончив встречу с показателем полезности «0».