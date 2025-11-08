закрыть
8 ноября 2025, суббота, 13:06
Белорус Левшунов помог «Чикаго» обыграть «Калгари» белоруса Шаранговича

  • 8.11.2025, 12:13
Белорус Левшунов помог «Чикаго» обыграть «Калгари» белоруса Шаранговича

Белорусский хоккеист клуба из Чикаго отдал голевую передачу.

В ночь на 7 ноября прошли матчи регулярного чемпионата НХЛ, пишет «Трибуна».

«Калгари» белоруса Егора Шаранговича проиграл «Чикаго» еще одного белорусского хоккеиста Артема Левшунова (0:4). Шарангович провел на льду 13 минут 38 секунд, нанес один бросок по воротам и выполнил один силовой прием, завершив матч с показателем полезности «-1».

Левшунов провел на льду 17 минут 30 секунд, отметился одной голевой передачей, сделал один силовой прием, три перехвата и три потери шайбы, закончив встречу с показателем полезности «0».

