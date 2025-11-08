Президент Кении попросил Зеленского освободить пленных наемников 1 8.11.2025, 12:59

Уильям Руто

Вербовку Россией граждан Кении Руто назвал «авантюрой».

Президент Кении Уильям Руто провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил его способствовать освобождению кенийцев, попавших в плен. Вербовку Россией граждан Кении Руто назвал «авантюрой».

«Мы выразили обеспокоенность относительно молодых кенийцев, которых незаконно завербовали для участия в войне в Украине, и договорились повышать осведомлённость об опасности таких авантюр. Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой способствовать освобождению кенийцев, находящихся под стражей в Украине. Я благодарен... за то, что он удовлетворил моё обращение», — написал Руто в соцсети X.

Разговор президентов состоялся 6 ноября. В пресс-службе президента Украины накануне сообщили, что Зеленский и Руто обсудили рекрутинг иностранных граждан со стороны России для участия в войне.

«Украина и Кения знают обо всех мошеннических методах и будут теснее работать для прекращения этого», — отметили в Офисе президента Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com