Президент Кении попросил Зеленского освободить пленных наемников

1
  • 8.11.2025, 12:59
Президент Кении попросил Зеленского освободить пленных наемников
Уильям Руто

Вербовку Россией граждан Кении Руто назвал «авантюрой».

Президент Кении Уильям Руто провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил его способствовать освобождению кенийцев, попавших в плен. Вербовку Россией граждан Кении Руто назвал «авантюрой».

«Мы выразили обеспокоенность относительно молодых кенийцев, которых незаконно завербовали для участия в войне в Украине, и договорились повышать осведомлённость об опасности таких авантюр. Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой способствовать освобождению кенийцев, находящихся под стражей в Украине. Я благодарен... за то, что он удовлетворил моё обращение», — написал Руто в соцсети X.

Разговор президентов состоялся 6 ноября. В пресс-службе президента Украины накануне сообщили, что Зеленский и Руто обсудили рекрутинг иностранных граждан со стороны России для участия в войне.

«Украина и Кения знают обо всех мошеннических методах и будут теснее работать для прекращения этого», — отметили в Офисе президента Украины.

