Путин поднимает ставки
- Вадим Денисенко
- 8.11.2025, 13:21
Отреагирует ли Трамп?
В ближайшие недели мы услышим много нового о том, как Россия вынуждена раскрывать свой ядерный арсенал, чтобы не допустить ядерной войны.
Заседание Совбеза России, которое должно было быть посвящено безопасности на транспорте, началось с рояля в кустах. Спикер Думы Володин спросил у Путина, как реагировать на заявления Трампа о ядерных испытаниях. Путин дал слово министру обороны Белоусову, а тот сразу же прочитал (!) доклад о том, как американцы готовятся к ядерной войне, что и сколько они модернизируют, какие ракеты полетят из Германии на Россию и Китай и т.д. И в итоге сказал, что нужно «расконсервировать полигон на Новой Земле» и проводить ядерные испытания. Путин поддержал, а через час Песков заявил, что Путин поручил лишь рассмотреть такую возможность.
Что мы имеем в сухом остатке?
Это никакая не гонка вооружений, как многие уже начали говорить. Россия этого себе позволить не может. Параллельно с заявлениями Путина, между прочим, пусковую площадку для ракеты Ангара обесточили из-за долгов за электроэнергию. Это все, что нужно понимать о «гонке вооружений».
Путин просто решил поднять ставки по ядерке. Это все очень комично, но он, похоже, решил сделать вид, что обиделся на ядерный шантаж Трампа и теперь он играет главного сумасшедшего в мире, к которому должны прийти американцы и китайцы, чтобы уговаривать не нагнетать ситуацию... Повторюсь – это очень комично.
Сейчас, похоже, все российские и не только консервы начнут давить внутри США на пацифизм и на то, что Трамп может начать ядерную войну. Идеальный для Путина выход из ситуации – заставить США сесть за стол переговоров. Программа минимум – привести к хаотизации внутренней политики США на фоне избирательной кампании. Реально, думаю, ничего не получится.
Как и всегда в последние годы, Путин облегчает жизнь Китаю, который извлечет свою выгоду из этого ядерного блефа.
Мы все просто должны понимать: не исключено, что в ближайшие недели (месяцы) мы будем жить в предъядерной истерии. Но повторю то, что говорил всегда: Путин трус. Он никогда не нажмет красную кнопку. Поэтому просто нужно запастись терпением.
Вадим Денисенко, «Фейсбук»