8 ноября 2025, суббота, 14:36
Лукашенко остался с воздушными шарами

  Telegram-канал «Письма к дочери»
  8.11.2025
  • 2,802
О геополитических маневрах некоторых и реальности кое-кого.

Когда президент Казахстана Токаева в Вашингтоне назвал Трампа «великим лидером, посланным с небес», кое-кто, наверное, локти себе кусал. Думал: а ведь на его месте мог бы быть я.

Потому что все, ну буквально же все сейчас пользуются моментом, чтобы кинуть Путина. И не только потому, что Путин такой человек, которого все кидают. А потому что момент подходящий. Не был бы момент подходящим, так они может и не кидали бы. Но момент сейчас такой, когда Путина не кинуть – себя не уважать.

Потому что раньше Путина можно было кинуть с большим риском для персональной, а местами и региональной безопасности. А сейчас наоборот. Сейчас его можно кинуть с большой личной и государственной выгодой.

Вот тот же Токаев не просто так говорил про небесных посланников. По итогам саммита США – Центральная Азия тот же Казахстан подписал контрактов на 17 миллиардов долларов. А президент Узбекистана, сказал, что они между собой у себя в Узбекистане называют Трампа президентом мира. И уехал с контрактами примерно на 14 миллиардов.

То есть вот эти евразийские коллеги занимались в Вашингтоне большими геополитическими маневрами, которые кое-кто так любит. А ведь кое-кто не просто так все время просит евразийских коллег, чтобы они его не бросали.

Потом что у кое-кого из всей мировой геополитики осталась только контрабанда сигарет в Литву воздушными шарами кого из всей мировой геополитики осталась только контрабанда сигарет в Литву воздушными шарами. А весь дипломатический маневр, который кое-кто может себе сейчас позволить, состоит в том, чтобы решить: выпускать литовские грузовики или взять их в заложники.

И согласись, никаких миллиардов ты себе на этом не заработаешь. Миллиарды на этом можно только потерять.

А ведь это казахстанский Токаев мог быть на месте истекающего гаранта. Потому что, я тебе напомню, что у Токаева в 2022 году тоже случились протесты, отягощенные попыткой вооруженного захвата власти. И власть у него собирались захватывать не женщины в белом, вооруженные цветами. У него там власть захватывали по-взрослому.

Но это было не единственное отличие. Потому что за протесты в Казахстане задержали 9000 человек. Больше половины получили предупреждение. Две с половиной тысячи отделались штрафами, а 360 человек таки арестовали. Права, ненадолго. Потому что через полгода Токаев объявил амнистию всем участникам.

И заметь, казахстанская стабильность это пережила. Казахстанская стабильность хуже не стала. От амнистии она стала только лучше. И теперь у Токаева есть и стабильность, и пространство для геополитических маневров.

А у кое-кого нету ни того, ни другого. Потому что если у тебя стабильность пять лет подряд держится на одних губопиках, то это значит, что она может упасть в любой момент.

Telegram-канал «Письма к дочери»

