Беларусь скупает китайские грибы
- 8.11.2025, 14:29
Страна вошла в топ-10 покупателей.
Беларусь оказалась в числе топ-10 стран по закупке одного китайского продукта, сообщили в Главном таможенном управлении КНР.
Речь идет об экспорте китайских грибов, при закупке которых Беларусь вошла в перечень ключевых экспортеров.
Так, согласно статистическим данным, в январе-сентября 2025-го в Китае совокупный объем экспорта продуктов по товарной позиции «Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты» составил 481,5 миллиона долларов в эквиваленте.
При этом больше всего китайских грибов купила Россия (на 77,3 миллиона долларов). Беларусь так же вошла в топ-10 покупателей, заняв седьмую строчку рейтинга (закупки на 17,4 миллиона долларов).