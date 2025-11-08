В Италии отменили выступление оперного певца-путиниста 2 8.11.2025, 14:37

Ильдар Абдразаков

Ильдар Абдразаков — доверенное лицо российского диктатора.

В итальянском Teatro Filarmonico в Вероне отменили выступление российского баса Ильдара Абдразакова после того, как фонд амфитеатра выступил против него как сторонника российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет ANSA.

Абдразаков не будет исполнять свою партию в опере «Дон Жуан», которая была запланирована с 18 по 25 января 2025 года.

Это стало ответом амфитеатра на протесты против выступления российского баса, которого считают близким к позициям Путина.

В 2024 году Абдразаков стал доверенным лицом Путина на выборах президента, художественным руководителем театра в аннексированном Севастополе и членом Совета по культуре при президенте РФ.

