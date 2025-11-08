Пять белорусов пострадали в жестком ДТП с автобусом в Таиланде 2 8.11.2025, 14:44

Пострадавших доставили в местную больницу.

В Таиланде в жестком ДТП с автобусом пострадали пять граждан Беларуси, пишет ТАСС.

Как прокомментировали в посольстве России в Таиланде, ДТП с автобусом произошло в таиландской провинции Канчанабури. Авария случилась на территории отеля в районе национального парка Сай Йок, который пользуется особой популярностью среди туристов.

Пострадавших доставили в местную больницу. Некоторые были госпитализированы в связи с получением тяжелых травм.

Всего в ДТП с автобусом в Таиланде пострадали шесть россиян и пятеро белорусов.

