Coca‑Cola сделала ИИ-рекламу к Рождеству 2 8.11.2025, 15:09

1,378

Отзывы совершенно разные.

На днях Coca‑Cola показала новый рождественский ролик, где главные герои — белые медведи, панды и ленивцы вместо людей. По мнению пользователей сети и СМИ, животные на видео двигаются неестественно, а их образы — смесь стиля мультфильмов и реализма, а также устаревшим и лишённым праздничной атмосферы, пишет «Хайтек».

В прошлом году попытка с ИИ‑роли­ком провалилась: колёса машин на экране не катились, лица героев выглядели неестественно. На этот раз компания решила не изображать реалистичных людей, но скептики всё равно остались недовольны.

По данным СМИ, над роликом работали те же подрядчики, что и в прошлом году — компании Silverside и Secret Level. И хотя стоимость проекта неизвестна, известно, для создания ролика привлекли около 100 человек, включая 5 специалистов по ИИ, которые обработали более 70 000 видео для обучения алгоритмов. Фактически команда была почти такой же, как при обычной съёмке без ИИ.

Однако пользователи соцсетей отмечают, что ролик выглядит искусственно. Комментаторы в соцсетях пишут, что анимация не вызывает ощущения праздника, а образы животных кажутся неестественными.

СМИ отмечают, что несмотря на масштабные затраты и современные технологии, компания не смогла сохранить ту самую волшебную атмосферу, за которую любят рождественские ролики Coca‑Cola.

Тем не менее, маркетологи Coca‑Cola считают, что ИИ позволяет ускорить процесс: если раньше разработка шла год, сейчас хватило примерно месяца.

Публика же критикует: ролик выглядит слишком «сгенерированно», не вызывает эмоций и кажется ещё менее естественным, чем предыдущий эксперимент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com