8 ноября 2025, суббота, 16:07
NYT: Трамп перешел дорогу Путину и Си

  • 8.11.2025, 15:15
Дональд Трамп

США налаживают связи со странами, зависимыми от РФ и Китая.

В Западной Европе и Восточной Азии внешняя политика президента США Дональда Трампа усилила опасения по поводу политических потрясений и финансовых трудностей среди традиционных союзников Америки. Но для ряда преимущественно авторитарных стран между этими двумя регионами политика Трампа выглядит иначе. На Кавказе и в Центральной Азии страны, ранее входившие в состав Советского Союза, пользуются преимуществами нового внимания со стороны Вашингтона, пишет NYT.

Это внимание проявилось, в частности, в четверг, 6 ноября, когда Трамп стал первым президентом США, который принял в Белом доме лидеров всех пяти стран Центральной Азии. Это было яркое зрелище — как из-за длительного беспокойства о правах человека в этих странах, так и из-за того, что самые влиятельные игроки в регионе являются противниками США: Россия и Китай.

Трамп изменил ситуацию. Его приближение к Москве, а теперь и ослабление напряжённости в отношениях с Пекином, облегчили странам, близким к России и Китаю, налаживание связей с Соединёнными Штатами. И эти страны пользуются такой возможностью, отчасти потому, что более тесные связи с Вашингтоном дают им преимущество в отношениях с Москвой и Пекином.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью New York Times перед визитом в Белый дом заявил, что «Соединённые Штаты Америки имеют право быть должным образом представленными» в его стране. Он высоко оценил торговое перемирие Трампа с Китаем, а также его взаимодействие с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Центральной Азии самым влиятельным геополитическим игроком остаётся Россия, которая до сих пор считает этот регион частью своей законной сферы влияния. Полномасштабное вторжение РФ в Украину вызвало резонанс в регионе, где правительства пытаются избежать присоединения к российской войне, сохраняя при этом политические и экономические связи с Москвой.

Саммит Трампа с лидерами стран Центральной Азии стал продолжением недавних попыток других больших держав укрепить связи с регионом. В прошлом месяце Путин принял участие в центральноазиатском саммите в Таджикистане, а в июне лидер Китая Си Цзиньпин посетил Казахстан для переговоров с пятью странами по увеличению инвестиций в рамках его инфраструктурной программы «Один пояс, один путь».

