8 ноября 2025, суббота, 16:08
Рейс Батуми — Минск задержали на пять с половиной часов

  • 8.11.2025, 15:43
Рейс Батуми — Минск задержали на пять с половиной часов

В чем причина.

Самолет авиакомпании Belavia вылетел из Батуми с задержкой в пять с половиной часов, пишет БелТА.

Изначально рейс планировали на 05:30 по грузинскому времени, но вылет пришлось значительно задержать.

В итоге в Минск пассажиры прилетели не в 08:30, согласно расписанию, а в 13:45.

Причиной задержки стала погода: в Батуми сложились неблагоприятные для полета метеоусловия.

Капризы природы могли заставить ждать своего самолета 125 пассажиров – именно столько мест в Embraer E-195, на котором Belavia летела из Батуми в Минск.

