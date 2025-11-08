Рейс Батуми — Минск задержали на пять с половиной часов 8.11.2025, 15:43

В чем причина.

Самолет авиакомпании Belavia вылетел из Батуми с задержкой в пять с половиной часов, пишет БелТА.

Изначально рейс планировали на 05:30 по грузинскому времени, но вылет пришлось значительно задержать.

В итоге в Минск пассажиры прилетели не в 08:30, согласно расписанию, а в 13:45.

Причиной задержки стала погода: в Батуми сложились неблагоприятные для полета метеоусловия.

Капризы природы могли заставить ждать своего самолета 125 пассажиров – именно столько мест в Embraer E-195, на котором Belavia летела из Батуми в Минск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com