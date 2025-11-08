Рейс Батуми — Минск задержали на пять с половиной часов
В чем причина.
Самолет авиакомпании Belavia вылетел из Батуми с задержкой в пять с половиной часов, пишет БелТА.
Изначально рейс планировали на 05:30 по грузинскому времени, но вылет пришлось значительно задержать.
В итоге в Минск пассажиры прилетели не в 08:30, согласно расписанию, а в 13:45.
Причиной задержки стала погода: в Батуми сложились неблагоприятные для полета метеоусловия.
Капризы природы могли заставить ждать своего самолета 125 пассажиров – именно столько мест в Embraer E-195, на котором Belavia летела из Батуми в Минск.