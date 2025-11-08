«Лукашенко очень быстро пошел на попятную» 8.11.2025, 15:55

Григорий Нижников

Почему ЕС должен продолжать давление на Минск.

Такой вопрос сайт Charter97.org задал эксперту Финского института международных дел Григорию Нижникову:

— Я считаю, что политика ЕС, основанная на давлении на Лукашенко, правильная. Другое дело, что этого давления недостаточно. Мы сейчас в ситуации с границами прекрасно видим, как, например, Лукашенко очень быстро пошел на попятную, как только Польша закрыла грузопоток на несколько недель. И мы видим, как Лукашенко реагирует, когда закрывают границы для физических лиц. Ему просто все равно.

Потенциал для усиления давления со стороны ЕС есть. Считаю, что Брюссель должен идти на это, одновременно предлагая больше вовлеченности, белорусскому обществу. Здесь как раз есть огромный простор для работы, необходимо белорусское общество вырвать из-под пропагандистско-репрессивного зонтика, который используют и Москва, и Лукашенко.

Что касается вопроса о том, почему ЕС не должен повторять американскую политику, есть простое объяснение — в отличие от администрации Трампа, Европа уже наступала на эти грабли, когда они пытались вести диалог с Лукашенко, пытались через позитивные стимулы изменить его поведение. Это приводило только к еще худшему как внутриполитическому, так и внешнеполитическому поведению Лукашенко. Поэтому, просто исходя из своей репутации, Запад не пойдет на уступки, пока не увидит существенных изменений в Минске.

Зная, что Минск не изменится, что он не остановит репрессии, он не перестанет быть тоталитарным внутри страны, а также он не перестанет быть источником рисков для региональной безопасности, продолжая войну против Украины, ЕС не может, не пойдет и не может пойти на уступки Лукашенко, на диалог с ним.

