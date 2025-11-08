закрыть
The Telegraph: Кремль паникует из-за ударов ВСУ по НПЗ

  • 8.11.2025, 16:37
  • 2,132
The Telegraph: Кремль паникует из-за ударов ВСУ по НПЗ

Заводы будут охранять резервисты.

Путин подписал закон, позволяющий привлекать российских резервистов для защиты нефтеперерабатывающих заводов и другой критически важной инфраструктуры от ударов украинских беспилотников. По оценке Кремля, в резерве числятся около двух миллионов человек, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские дроны-камикадзе в последние месяцы достигали целей на расстоянии до 1 800 км вглубь российской территории, поражая НПЗ, нефтебазы, трубопроводы и насосные станции. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что благодаря этим атакам нефтеперерабатывающие мощности России снизились на 20%.

Удары по энергетическим объектам привели к росту цен на бензин в России, введению ограничений на экспорт топлива и нормированию продаж в ряде регионов. Спутниковые снимки Reuters показали, что Россия начала устанавливать над НПЗ противодроновые сети, ранее использовавшиеся в зоне боевых действий.

Российский Генштаб подчеркивает, что резервисты не будут отправляться в зону «специальной военной операции» или на задания за пределы страны. Однако перераспределение задач внутри России может освободить больше боевых частей для отправки на фронт.

Кроме того, Путин подписал закон о введении круглогодичного призыва, который ранее проводился дважды в год — весной и осенью. Изменение позволит ускорить мобилизационные процессы и упростить комплектование армии. Формально призывников по-прежнему нельзя отправлять за границу, но после службы они автоматически пополняют резерв.

 

 

 

