Румыния призывает США пересмотреть вывод войск 8.11.2025, 17:17

Бухарест опасается усиления российской пропаганды.

Румыния призвала Вашингтон отказаться от планов по выводу части американского контингента, заявив, что этот шаг подрывает доверие в двусторонних отношениях и может усилить российские нарративы о расколе внутри НАТО, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Государственный секретарь Минобороны Румынии Сорин Молдован в комментарии POLITICO заявил, что решение о выводе около 800 американских военнослужащих «должно быть пересмотрено».

Пентагон на прошлой неделе объявил, что перебросит пехотную бригаду из Румынии обратно в Кентукки, поскольку США смещают приоритеты в сторону внутренних задач и Индо-Тихоокеанского региона.

«Я понимаю планы нынешней администрации, но это плохой сигнал для наших двусторонних отношений», — отметил Молдован. По его словам, Бухарест намерен добиваться переговоров с Вашингтоном, чтобы донести, что «угроза ощущается именно на восточном фланге».

Официальный Пентагон не прокомментировал заявление Румынии.

Решение США совпало с периодом усиления обеспокоенности НАТО ситуацией в сфере противовоздушной обороны и фиксировавшимися нарушениями воздушного пространства, включая инциденты в Румынии.

При этом руководство НАТО и румынские власти публично подчеркнули, что вывод войск не создает пробелов в обороне страны. Аналогичные заявления сделали Великобритания и Норвегия.

Молдован признал, что оперативная обстановка не изменилась, однако назвал символическую сторону решения «неудачной», подчеркнув, что оно может подпитывать российскую пропаганду о разобщенности альянса.

Он добавил, что США должны учитывать международный характер войны, так как Россия все активнее получает поддержку Китая, Ирана и Северной Кореи.

«Мы рассчитываем на поддержку США на восточном фланге. НАТО сильнее, когда все союзники здесь», — заключил Молдован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com