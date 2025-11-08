Глава МИД Украины рассказал, когда закончится война 1 8.11.2025, 16:56

И как лишить иллюзий Путина.

Ночная атака РФ с 450 дронами и 45 ракетами доказывает: Путина можно остановить только усилением санкций и ударом по энергетическим доходам России. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

«Ночная массированная атака России с использованием 450 беспилотников и 45 ракет, включая баллистические, убила по меньшей мере двух человек и ранила по меньшей мере одиннадцать, включая двух детей», - отметил министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул, что вражеские удары в очередной раз были направлены на повседневную жизнь людей. Они лишили электроэнергии, воды и отопления, разрушили критически важную инфраструктуру и повредили железнодорожные сети.

«Путин продолжает террор, потому что он все еще верит, что может победить и избежать ответственности за все совершенные преступления», - подчеркнул Андрей Сибига.

По словам министра, для завершения войны необходимо достаточное международное давление, которое заставит Путина остановиться.

«Война закончится, когда мы лишим Россию энергетических доходов, ослабим ее военную машину ударами дальнего действия и лишим Путина иллюзий, что его террор приведет его куда-то, кроме скамьи подсудимых специального трибунала», - подчеркнул глава МИД Украины.

