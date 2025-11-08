Груши за 20, клубника за 50: цены на Комаровке в эти выходные 8.11.2025, 17:59

Преобладают фрукты и овощи холодного сезона.

На Комаровском рынке в Минске в выходные преобладают фрукты и овощи холодного сезона. Гранаты продают от 5 до 39 рублей за килограмм, есть вариант «нестандартный» по 2,90. Фейхоа стоит в среднем 7,90−8,90, крупный сорт из Абхазии — 50 рублей. Мандарины — от 5,90 до 25, апельсины — 6−9 рублей. Хурма — от 3,90 до 35 рублей в зависимости от сорта. Виноград предлагают по цене от 4,90 до 35 рублей за килограмм, пишет «Минск-Новости».

Арбузы еще встречаются — 3,90−5,90 рубля, дыни — до 9,90. Киви варьируется от 3,5 до 29,90 рубля за килограмм, разница между обычным и с приставкой «Голд» — только в кожуре. Клюква стоит 12−13 рублей, клубника — 20−50, облепиха — 25 рублей за килограмм или 10 за пол-литра. Поздняя малина — от 20 рублей за килограмм, голубика из Перу — от 85.

Из фруктов и овощей местного сезона груши продают по 6,50−20 рублей, сорт «Генерал» — 8,90. Яблоки — от 3 до 18, бананы — 3,90−7,90, ананасы — от 3,90 до 40 рублей, авокадо — по 9−10 за штуку.

Овощные прилавки предлагают томаты по 5−25 рублей, огурцы — в тех же пределах, редис — от 5 до 10, кукуруза — 3,90 за килограмм. Много тыквы: обычная по 5 рублей, бутылочная — 6, декоративная — 15. Картофель и свекла — по 0,99 рубля, морковь — от 0,50, лук — от 1,5 до 25 рублей в зависимости от сорта.

