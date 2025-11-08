закрыть
8 ноября 2025, суббота, 19:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы самые важные для покупателей новые автомобили

1
  • 8.11.2025, 18:27
Названы самые важные для покупателей новые автомобили

Эксепрты опубликовали список недорогих машин в 2026-2030 годах.

Недорогие автомобили всегда смогут привлечь внимание покупателей. В ближайшие несколько лет появятся важные новинки, которые повлияют на всю индустрию благодаря прогрессивным решениям.

В Motor1 опубликовали список таких машин, которые ожидаются в 2026-2030 годах. Отмечается, что это по-настоящему важные модели: покупатели их очень ждут, а производители возлагают на эти автомобили огромные надежды.

Рассказываем о самых ожидаемых новинках, которые готовят к премьере в ближайшее время. Мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные машины из списка. Некоторые из них уже анонсированы официально, про другие производители пока лишь намекают.

Самые ожидаемые новые автомобили:

Mazda (недорогой спорткар);

Nissan Silvia;

Rivian R3X;

Tesla Model 2;

Ford (бюджетный электрический пикап);

Ram (компактный пикап);

Toyota (недорогой пикап);

Hyundai Tucson;

Kia Telluride.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов