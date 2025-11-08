Названы самые важные для покупателей новые автомобили

Названы самые важные для покупателей новые автомобили1
- 8.11.2025, 18:27
Эксепрты опубликовали список недорогих машин в 2026-2030 годах.
Недорогие автомобили всегда смогут привлечь внимание покупателей. В ближайшие несколько лет появятся важные новинки, которые повлияют на всю индустрию благодаря прогрессивным решениям.
В Motor1 опубликовали список таких машин, которые ожидаются в 2026-2030 годах. Отмечается, что это по-настоящему важные модели: покупатели их очень ждут, а производители возлагают на эти автомобили огромные надежды.
Рассказываем о самых ожидаемых новинках, которые готовят к премьере в ближайшее время. Мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные машины из списка. Некоторые из них уже анонсированы официально, про другие производители пока лишь намекают.
Самые ожидаемые новые автомобили:
Mazda (недорогой спорткар);
Nissan Silvia;
Rivian R3X;
Tesla Model 2;
Ford (бюджетный электрический пикап);
Ram (компактный пикап);
Toyota (недорогой пикап);
Hyundai Tucson;
Kia Telluride.