Зеленский принял срочное решение после обстрела Украины

Киев работает с партнерами, в частности США, над закупкой дополнительных систем ПВО.

В субботу, 8 ноября, под атакой РФ оказались украинские города, энергетическая инфраструктура и гражданские люди. Украина работает с партнерами, в частности США, над закупкой дополнительных систем ПВО. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

«Массированный был удар, много баллистики - не менее 25 баллистических ракет было, также были аэробаллистические и крылатые ракеты, еще более 450 беспилотников различных типов. Очень наглый, во многом удар демонстративный», - заявил глава Украины.

Зеленский подчеркнул, что уровень международного давления на Россию остается недостаточным, а любое ослабление санкций лишь стимулирует агрессора к новым атакам.

«Слабость реагирования на российскую наглость дает мотив России продолжать войну. Нужно столько санкций, столько давления, столько поддержки жизни, чтобы у России не остались средств к существованию в условиях войны», - подчеркнул он.

Основными целями удара стали украинские города, энергетическая инфраструктура и мирные жители. В Днепре дрон попал в жилой дом, там погибли по меньшей мере три человека. Также есть погибший в Харькове. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Задействованы все службы. С ночи я на связи со всеми ответственными должностными лицами, и они должны максимально оперативно восстановить поставки электричества, поставки воды, тепла в тех городах, где были повреждения», - рассказал президент Украины.

По его словам, за ночь украинские Силы обороны сбили более 400 дронов и часть ракет. Зеленский также подчеркнул эффективность систем РЭБ.

«Часть ракет также удалось сбить, и очень сложно, конечно, противодействовать баллистическим и аэробаллистическим ракетам. Лишь немногие системы в мире могут сбивать такие ракеты, эффективно сбивать, и, чтобы закрыть всю нашу территорию, нужно значительно больше систем, значительно больше ракет к этим системам. Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные «петриоты», очень рассчитываем на поддержку. Я благодарю каждого лидера, я благодарю каждого нашего друга в Европе, в Америке, в Азии, кто нам помогает, кто пытается помочь. Решения будут», - добавил он.

