СМИ: Трамп уводит из-под носа ключевых союзников Москвы 1 8.11.2025, 19:07

1,118

Для региона это историческое событие.

Президент США Дональд Трамп продолжает последовательно ослаблять влияние Москвы на страны, которые еще недавно считались ее партнерами, пишет «Диалог.UA».

На этой неделе он провел в Белом доме серию встреч, укрепляющих позиции Вашингтона в Центральной Азии и Восточной Европе. В четверг Трамп принял лидеров Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, а на следующий день – премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Итоги переговоров стали знаковыми: США получают новые экономические и энергетические рычаги, а зависимость этих государств от России заметно сокращается.

Главной темой переговоров Трампа и Орбана стали поставки российской нефти и газа. Президент США добивается снижения закупок российских энергоресурсов, считая, что это ускорит окончание войны в Украине.

При этом, как сообщает Bloomberg, Вашингтон пошел на временные уступки: два венгерских трубопровода, по которым поступают российские ресурсы, получили годовую отсрочку от санкций.

Но одновременно Венгрия договорилась о крупных сделках с американскими компаниями. Страна закупит до 400 млн кубометров газа в год на протяжении пяти лет, приобретет ядерное топливо из США на 114 млн долларов и построит 10 малых модульных реакторов общей стоимостью около 20 млрд.

Эти контракты фактически хоронят российский проект расширения АЭС «Пакш II», который уже много лет буксует.

Саммит Трампа с лидерами Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана стал первым подобного уровня за десять лет формата «C5+» и впервые прошел в Белом доме, подчеркивает The New York Times.

Для региона это историческое событие: впервые с конца 1990-х лидеры ЦА посетили Вашингтон на таком уровне. По итогам встречи стороны подписали ряд соглашений, усиливающих экономическое сотрудничество.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что США «имеют право на полноценное присутствие» в регионе – заявление, которое ясно демонстрирует разрыв Центральной Азии с прежним московским влиянием.

За последние годы Россия стремительно теряет позиции: объем торговли стран региона с Китаем уже вдвое превышает товарооборот с Россией, а торговля с США растет рекордными темпами. Трамп проводит политику возвращения Америки в регионы, где десятилетиями доминировал Кремль.

Именно при нем Вашингтон добился прорыва в отношениях Армении и Азербайджана, «взял под контроль» стратегический Зангезурский коридор и даже начал диалог с режимом Лукашенко.

