8 ноября 2025, суббота, 19:41
СМИ: Трамп уводит из-под носа ключевых союзников Москвы

  • 8.11.2025, 19:07
  • 1,118
СМИ: Трамп уводит из-под носа ключевых союзников Москвы

Для региона это историческое событие.

Президент США Дональд Трамп продолжает последовательно ослаблять влияние Москвы на страны, которые еще недавно считались ее партнерами, пишет «Диалог.UA».

На этой неделе он провел в Белом доме серию встреч, укрепляющих позиции Вашингтона в Центральной Азии и Восточной Европе. В четверг Трамп принял лидеров Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, а на следующий день – премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Итоги переговоров стали знаковыми: США получают новые экономические и энергетические рычаги, а зависимость этих государств от России заметно сокращается.

Главной темой переговоров Трампа и Орбана стали поставки российской нефти и газа. Президент США добивается снижения закупок российских энергоресурсов, считая, что это ускорит окончание войны в Украине.

При этом, как сообщает Bloomberg, Вашингтон пошел на временные уступки: два венгерских трубопровода, по которым поступают российские ресурсы, получили годовую отсрочку от санкций.

Но одновременно Венгрия договорилась о крупных сделках с американскими компаниями. Страна закупит до 400 млн кубометров газа в год на протяжении пяти лет, приобретет ядерное топливо из США на 114 млн долларов и построит 10 малых модульных реакторов общей стоимостью около 20 млрд.

Эти контракты фактически хоронят российский проект расширения АЭС «Пакш II», который уже много лет буксует.

Саммит Трампа с лидерами Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана стал первым подобного уровня за десять лет формата «C5+» и впервые прошел в Белом доме, подчеркивает The New York Times.

Для региона это историческое событие: впервые с конца 1990-х лидеры ЦА посетили Вашингтон на таком уровне. По итогам встречи стороны подписали ряд соглашений, усиливающих экономическое сотрудничество.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что США «имеют право на полноценное присутствие» в регионе – заявление, которое ясно демонстрирует разрыв Центральной Азии с прежним московским влиянием.

За последние годы Россия стремительно теряет позиции: объем торговли стран региона с Китаем уже вдвое превышает товарооборот с Россией, а торговля с США растет рекордными темпами. Трамп проводит политику возвращения Америки в регионы, где десятилетиями доминировал Кремль.

Именно при нем Вашингтон добился прорыва в отношениях Армении и Азербайджана, «взял под контроль» стратегический Зангезурский коридор и даже начал диалог с режимом Лукашенко.

