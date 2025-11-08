закрыть
Россия провоцирует «Карибский кризис 2.0»?

  • 8.11.2025, 19:35
Россия провоцирует «Карибский кризис 2.0»?

В Госдуме хотят отправить «Орешник» на Кубу и в Венесуэлу.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия «двигает» ракетный комплекс «Орешник» все ближе к Европе и вполне может отправить его на Кубу и в Венесуэлу.

Венесуэла запросила помощь у России, Китая и Ирана на фоне давления США и слухов о возможной наземной операции. А первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что Россия уже поставляет оружие в Венесуэлу. Он не исключил возможность снабжения Каракаса «Орешником», сообщает российское издание «ЕЖ».

«Россия вообще-то один из ключевых военно-технических партнеров Венесуэлы, мы поставляем в эту страну едва ли не всю номенклатуру вооружений — от стрелкового до авиации. Российские истребители Су-30МК2 — основа ВВС Венесуэлы, что делает ее одной из самых мощных авиационных держав в регионе. Поставка нескольких дивизионов С-300ВМ («Антей-2500») значительно усилила возможности страны по прикрытию важных объектов от воздушных атак. По последней информации, транспортным Ил-76 в Каракас буквально на днях доставили российские системы «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э», — сказал он.

По мнению Журавлева, России ничего не мешает снабдить Венесуэлу и новейшим оружием.

«Сведения об объемах и точных наименованиях того, что везут из России, секретны, так что американцев могут ждать сюрпризы. Не вижу никаких препятствий и для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как «Орешник» или, скажем хорошо показавшими себя «Калибрами», по крайней мере, никакие международные обязательства Россию в этом не ограничивают», — заявил парламентарий.

Журавлев сообщил, что сама возможность поставки ракетного комплекса «Орешник» в другую страну «страшно пугает Запад».

«Дело не в том, что мы двигаем «Орешник» ближе к Европе. На самом деле белорусский Минск ничуть не ближе к Европе, чем российский Калининград, где, как известно, расквартированы наши силы ядерного сдерживания. А просто речь идет о поставках «Орешника», так напугавшего западных политиков и СМИ, в другую страну, пусть и ближайшему нашему союзнику и другу», — сказал Журавлев.

Он пояснил, что именно это и является принципиальным для Запада.

«Это означает, что возможны поставки и, скажем, в Венесуэлу или на Кубу — в страны, которые находятся на другом континенте, рядом с главным нашим геополитическим противником, который, безусловно, дирижирует всем этим европейским русофобским оркестром. «Орешник» — вовсе не единственное оружие, которое может быть опасным для нашего врага, мы обладаем всей номенклатурой. И в случае необходимости используем то, что нужно», — пообещал Журавлев.

В США пока не прокомментировали заявления российских политиков насчет «Орешника».

