DW: В новом пакете санкций Европа ударит по Лукашенко 3 8.11.2025, 19:43

Санкции против диктатора подтянут до уровня антироссийских.

На фоне потепления отношений США с белорусской диктатурой и ослаблением американских санкций против режима Лукашенко Европейский союз наоборот планирует ужесточить свои меры против Беларуси. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что в ЕС начали готовить новый, уже 20-й по счету пакет санкций против России. В пятницу этот вопрос обсуждали на встрече министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам Мария Луиш Альбукерке.

Литовский политик отметил, что Европа должна усиливать давление не только на Кремль, но и на его союзника в Беларуси. Особенно с учетом «регулярных гибридных атак», которые режим Лукашенко устраивает в отношении своих соседей.

По мнению Вайтекунаса, Евросоюзу следует привести санкции в отношении Беларуси в соответствие с теми, которые введены против России. В свою очередь еврокомиссар Альбукерке сообщила, что подготовка новых мер против Беларуси пока находится на ранней стадии.

«Мы работаем с третьими странами, так как среди них есть такие, которые содействуют обходу санкций», - уточнила она.

