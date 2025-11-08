Дроны SIGNUM массово уничтожили технику РФ в Лиманском районе 8.11.2025, 19:45

1,130

Видеофакт.

Операторы дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили 5 единиц техники и личный состав оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ликвидировали 5 оккупантов и поразили 3 вражеских мотоцикла и автомобиль «Нива».

На кадрах также видно, как аэроразведка заметила грузовик «УРАЛ» с прицепом, которыми враг пытался пересечь позиции ВСУ.

Вследствие боевой работы украинские беспилотники уничтожили моторный отсек и обезвредили технику.

Видео своей работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

