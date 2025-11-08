закрыть
Лавров занервничал из-за решения Трампа по возобновлению ядерных испытаний

  • 8.11.2025, 20:12
  • 1,056
Лавров занервничал из-за решения Трампа по возобновлению ядерных испытаний

Москву оставили без объяснений.

В Москве заявили, что еще не получали объяснений заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении Штатами ядерных испытаний.

Как сообщает «Европейская правда», такой комментарий главы МИД РФ Сергея Лаврова приводит ТАСС.

Лавров заявил, что Москва пока не получала от США никаких объяснений по дипломатическим каналам по поводу того, что имел в виду Трамп, когда сказал о возобновлении ядерных испытаний.

«Неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия, о проведении так называемых подкритических испытаний. Или же Дональд Трамп действительно говорил о намерении Вашингтона возобновить натурные ядерные испытания», – сказал Сергей Лавров.

«Комментарии представителей Вашингтона, которые попадают в публичное пространство, свидетельствуют скорее о том, что единого понимания, что имел в виду президент США, у них нет», – добавил глава МИД РФ.

Напомним, Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия после заявлений правителя РФ об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

