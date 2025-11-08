Шуба для Медведева Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

8.11.2025, 20:29

Уж какое у него подходящее «выражение лица»!

Образ руководства России неяркий, скучный. Надо как-то оживить. Один лишь Медведев пытался, выступая в кителе синего цвета.

Приближается зима, стилисты отмечают, что в моду входят мужские шубы.

Стилист Владислав Лисовец говорит: «Для того, чтобы носить шубу, очень многое должно сложиться: стиль, выражение лица, стрижка. То есть, когда ее или вообще что-то очень яркое начинает носить обычный человек, это всегда выглядит комично. Если же мы говорим об изначально стильном персонаже с интересной стрижкой, который миксует шубу с модными джинсами или какими-то грубыми военными ботинками, то есть носит ее не в классическом исполнении, тогда это выглядит круто. Но таких людей, как мы понимаем, единицы».

Грубые военные ботинки! Это цепляет сразу – державная «мода» последних трех с лишним лет. Можно «замиксовать» с интересной стрижкой Медведева, а также предложить «модному персонажу» Володину шубу (как на картинке). Уж какое у него подходящее «выражение лица»! И сразу начальство расцветится, словно райские птицы, дела в государстве пойдут гораздо веселее.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com