8 ноября 2025, суббота, 20:38
Шуба для Медведева

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 8.11.2025, 20:29
Уж какое у него подходящее «выражение лица»!

Образ руководства России неяркий, скучный. Надо как-то оживить. Один лишь Медведев пытался, выступая в кителе синего цвета.

Приближается зима, стилисты отмечают, что в моду входят мужские шубы.

Стилист Владислав Лисовец говорит: «Для того, чтобы носить шубу, очень многое должно сложиться: стиль, выражение лица, стрижка. То есть, когда ее или вообще что-то очень яркое начинает носить обычный человек, это всегда выглядит комично. Если же мы говорим об изначально стильном персонаже с интересной стрижкой, который миксует шубу с модными джинсами или какими-то грубыми военными ботинками, то есть носит ее не в классическом исполнении, тогда это выглядит круто. Но таких людей, как мы понимаем, единицы».

Грубые военные ботинки! Это цепляет сразу – державная «мода» последних трех с лишним лет. Можно «замиксовать» с интересной стрижкой Медведева, а также предложить «модному персонажу» Володину шубу (как на картинке). Уж какое у него подходящее «выражение лица»! И сразу начальство расцветится, словно райские птицы, дела в государстве пойдут гораздо веселее.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

