«Ночью сосед с ножом выбивает дверь в ванную – обычная ссора с женой» 2 8.11.2025, 20:36

1,598

Белорус пожил в Азии и рассказывает свою историю.

Алексей – тимлид в EPAM, который с весны 2022 года работал в ташкентском офисе компании, а в прошлом месяце переехал в Польшу. Свою историю он рассказал devby.io.

– В течение трех последних лет я не только работал как инженер, но также активно участвовал в найме и обучении новых сотрудников, прежде всего местных. Пожил в Ташкенте и в Самарканде (пережидали там чиллю – самый жаркий период), много путешествовал по Узбекистану, так что могу рассказать о стране с разных сторон.

Куда девались релоканты

Офисов EPAM в Узбекистане два – оба в Ташкенте, и они не сильно отличаются от других подразделений компании: правила и корпоративная культура одна. В то же время эти офисы небольшие, все друг друга знают, поэтому атмосфера в них очень приятная. Плюс проводится много ивентов, которые сближают людей.

Сейчас сотрудники в основном местные: релоканты, которые массово приехали в 2022-м, в основном уже релоцировались дальше в поисках лучшей жизни или вернулись домой.

Уставшие от заграницы, отсутствия родных и друзей просто находили проекты в белорусском подразделении (россияне чаще искали проекты в других компаниях) и возвращались. Таких где-то половина от уехавших. Другая половина переехала в Европу или США ради расширения карьерных возможностей – в основном через повышение внутри EPAM. Белорусов осталось немного: это либо те, кто прочно завязан на работу в местном офисе, либо семьи с детьми, у которых нет возможности вернуться или переехать куда-то еще.

Жизнь в Узбекистане довольно комфортная, страна приятная, правда с оговоркой, что тебе не надо оставаться тут надолго.

Про легализацию

– Длительное проживание в стране сопряжено с проблемами. Процесс легализации очень сложный. С одной стороны, гражданам РБ для нахождения в Узбекистане не нужен ВНЖ. С другой, если вы таки решили его получить, сделать это будет почти невозможно из-за юридических нюансов.

Для айтишников создали специальную IT-визу (не путать с рабочей), с ней можно спокойно работать, но легализоваться для долгосрочного проживания по ней нельзя. А легализация необходима, если планируешь тут жить: без ВНЖ посольства отказывают релокантам в визах, так как просто не понимают, на основании чего мы находимся в стране.

Банки по этой же причине отказывают в приеме наличных денег или открытии депозитов (счета для получения зарплаты открывают без проблем). Три года проживания с ВНЖ дают право на ПМЖ, но вот как получить ВНЖ?..

Казалось бы, железным основанием для легализации является заключение брака. Так получилось, что в Узбекистане оно у меня появилось. Я прошел через процедуру регистрации брака и на финальном этапе узнал, что мой PINFL (personal identification number of an individual) два года назад был выпущен с ошибкой транслитерации с русского на узбекский. Из-за этого получение ВНЖ уперлось в новую преграду.

Так что можно сказать, что отсутствие понятного и прозрачного пути легализации стало ключевым моментом при принятии решения о дальнейшей релокации.

Да, у меня нестандартный случай. Я женился на гражданке Узбекистана, и мы только что переехали в Польшу. Точнее, меня еще раз релоцировали внутри корпорации. Польское посольство таки приняло меня без ВНЖ – после того как я показал рабочий договор с EPAM. Но знаю, что посольства Великобритании и США в таких случаях в визах отказывают.

Про местный IT-рынок

– Еще один мотив для переезда – стремление к профессиональному росту. Узбекский IT-рынок сейчас очень активный, но в то же время он маленький и со своей спецификой.

Если вы Senior, да еще и из международной компании, вас оторвут с руками и ногами. Вот только вырасти выше позиции разработчика вам будет очень сложно, потому что у каждого генерала есть свой сын. Добавьте к этому еще клановый характер руководства.

Для этого явления даже слово есть – «таниш-белиш» («близкий-знакомый»), и оно, конечно, не только про IT: на «таниш-белиш» построена вся общественная жизнь.

Понятное дело, в EPAM такого нет, но в Узбекистане мы не самый крупный игрок, поэтому не можем сильно влиять на местные правила игры.

В узбекском IT много локальных игроков и российских фирм, их требования совсем не такие, к каким мы привыкли в Беларуси. Заказчики в основном из России и ОАЭ, отсюда ограниченный набор скилов, а рабочий язык – русский или арабский. Это блокирует возможности международного роста. Собственно, это стало еще одним драйвером релокации.

Про инфраструктуру и еду

– Ташкент очень сильно застраивают последние десять лет. Основная застройка ведется частными компаниями: они строят жилые дома, а про садики, школы, дороги и тротуары часто забывают. Электричество, воду и газ зачастую подводят от старой советской инфраструктуры, мощности которой уже выбраны. Из-за этого отключения воды, газа и света считаются нормой.

Интернет также сильно зависит от того, насколько качественно проложили магистраль. Рассчитывать на то, что заявленные 100 Мб/с будут реальными, не стоит. Часто отключение одной АТС влечет отключение района на полдня.

Качество воздуха в Ташкенте страдает: много пыли и выхлопных газов, зимой к этому добавляется печное отопление.

Общественный транспорт – еще одна проблемная сфера. Метро ходит раз в 10–15 минут, автобусы и того реже. Основной транспорт – такси или частное авто. Поэтому дороги просто забиты машинами. При этом водители соблюдают ПДД лишь вблизи постов ГАИ, а в остальном просто стараются друг в друга не врезаться.

Стоит упомянуть и планирование дорог. Многоуровневых эстакад типа «бабочка» тут нет, чаще всего дороги просто примыкают друг к другу. Для разворота надо искать разрыв в бетонном отбойнике – там машины накапливаются в ожидании просвета во встречном потоке и при этом блокируют 1-2 полосы своего потока.

В стране есть современные поезда «Афросиаб» и «Шарк», которые соединяют Ташкент с туристическими Самаркандом и Бухарой. А в остальном подвижной состав родом из 90-х. Поездка на таком поезде без кондиционера через пустыню в +30 по маршруту Ташкент – Хива – то еще удовольствие.

Впрочем, для развития внешнего туризма сделано немало. Так как Самарканд – место малого хаджа у мусульман, там построили международный аэропорт. Ну, и туристов из Европы тоже активно завлекают. В Узбекистане действительно много архитектурных и природных достопримечательностей, которые стоит посетить.

Еда в Узбекистане обильная и разнообразная. В Ташкенте представлены самые разнообразные кухни Европы и Азии. Заведения с местной едой также кормят очень вкусно, надо только привыкнуть к азиатским специям. В маленьких городках работает правило: чем длиннее очередь в какое-то заведение, тем вкуснее там плов или шашлык. Скорее всего, внешне оно будет неприглядным: с пластиковыми столиками и казаном на улице. Но есть и премиум-сегмент, где блюдо стоит 100$ и выше.

Про людей и права женщин

– Народ в Узбекистане гостеприимный и приятный в общении. Очень чувствуется уважительное отношение к старшим. Но есть и обратная сторона этой патриархальности: права женщин. Мне даже сложно подобрать правильные слова. Скажем так, я не ожидал увидеть в XXI веке устои XIV века. Особенно это заметно в сельской среде – девушки там могут не получать образования, а нанесение физических увечий жене мужем будет скрываться всей семьей. Да и в городе я сам столкнулся с такой ситуацией.

Представьте, третий час ночи, у соседей (молодая пара 20–25 лет, вместе меньше года) слышны звуки выбиваемой двери. Просто у них бытовая ссора, и муж с ножом в руках выбивает дверь ванной, где прячется жена.

Нам с женой пришлось вмешаться. Парень при виде нас выронил нож и стал объяснять, что у них все хорошо. В это время жена из-за двери на узбекском попросила о помощи. Мы забрали ее к себе и вызвали милицию. Девушка в шоковом состоянии объяснила, что ее довели до исступления придирки свекрови по поводу ее готовки. Она должна была каждый день ездить к свекрови и готовить. Вечером она высказала претензии мужу, но тот сказал, что она обязана это делать.

В результате произошла ссора вот с такой сценой. Когда приехала милиция и родственники, девушка вернулась в дом. Насколько я знаю, никаких последствий правового порядка не было, все друг с другом договорились. В дальнейшем при встрече с нами соседи вежливо здоровались. А через пару месяцев они переехали, и что с ними теперь, мы не знаем.

Молодежь, впрочем, уже отходит от этих средневековых установок. Заметно, как много молодых людей стремятся поступить в хорошие вузы. Вузов в Ташкенте и Самарканде очень много – не только местных, но и совместных с зарубежными. Основная проблема для местной молодежи, как мне кажется, английский язык. Массово его стали учить всего 5-6 лет назад, и пока мало кто им владеет.

Кстати, девушки в IT-компаниях тоже есть. И это растущий тренд, ведь IT предлагает женщинам конкурентную с мужской зарплату. Для патриархальной среды это очень непривычно: все же основная масса женщин сидит дома и следит за детьми либо родителями мужа.

И про погоду

– В стране обычно 360 солнечных дней в году. После Беларуси солнце очень радует. Зима теплая, но случаются и аномальные морозы. В прошлом году в Ташкенте ударило -20, инфраструктура замерзла, и жизнь в части города парализовало.

В июле-августе стоит жара +50, местные называют этот период «чилля». В Ташкенте, который залит асфальтом, дышать в эти месяцы невозможно. В Самарканде, который находится в горной долине, прохладнее, и чилля переносится чуть легче, поэтому полгода с женой мы жили там.

Вместо резюме

– Эти три года в Узбекистане научили меня тому, что не стоит путать туризм с эмиграцией. И что очень важно пожить в стране, прежде чем туда перебираться. Плюс они дали хорошую школу коммуникации и научили задавать много вопросов.

Страна проживания перестала быть для меня местом на карте. Теперь это скорее люди, ее населяющие, – они определяют самое важное. Если что-то не устраивает, можно поискать другую страну. Поэтому я продолжаю расширять свой опыт. Мне понравилось жить в Узбекистане – сейчас пробую другую страну.

