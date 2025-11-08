закрыть
8 ноября 2025, суббота, 21:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Ночью сосед с ножом выбивает дверь в ванную – обычная ссора с женой»

2
  • 8.11.2025, 20:36
  • 1,598
«Ночью сосед с ножом выбивает дверь в ванную – обычная ссора с женой»

Белорус пожил в Азии и рассказывает свою историю.

Алексей – тимлид в EPAM, который с весны 2022 года работал в ташкентском офисе компании, а в прошлом месяце переехал в Польшу. Свою историю он рассказал devby.io.

– В течение трех последних лет я не только работал как инженер, но также активно участвовал в найме и обучении новых сотрудников, прежде всего местных. Пожил в Ташкенте и в Самарканде (пережидали там чиллю – самый жаркий период), много путешествовал по Узбекистану, так что могу рассказать о стране с разных сторон.

Куда девались релоканты

Офисов EPAM в Узбекистане два – оба в Ташкенте, и они не сильно отличаются от других подразделений компании: правила и корпоративная культура одна. В то же время эти офисы небольшие, все друг друга знают, поэтому атмосфера в них очень приятная. Плюс проводится много ивентов, которые сближают людей.

Сейчас сотрудники в основном местные: релоканты, которые массово приехали в 2022-м, в основном уже релоцировались дальше в поисках лучшей жизни или вернулись домой.

Уставшие от заграницы, отсутствия родных и друзей просто находили проекты в белорусском подразделении (россияне чаще искали проекты в других компаниях) и возвращались. Таких где-то половина от уехавших. Другая половина переехала в Европу или США ради расширения карьерных возможностей – в основном через повышение внутри EPAM. Белорусов осталось немного: это либо те, кто прочно завязан на работу в местном офисе, либо семьи с детьми, у которых нет возможности вернуться или переехать куда-то еще.

Жизнь в Узбекистане довольно комфортная, страна приятная, правда с оговоркой, что тебе не надо оставаться тут надолго.

Про легализацию

– Длительное проживание в стране сопряжено с проблемами. Процесс легализации очень сложный. С одной стороны, гражданам РБ для нахождения в Узбекистане не нужен ВНЖ. С другой, если вы таки решили его получить, сделать это будет почти невозможно из-за юридических нюансов.

Для айтишников создали специальную IT-визу (не путать с рабочей), с ней можно спокойно работать, но легализоваться для долгосрочного проживания по ней нельзя. А легализация необходима, если планируешь тут жить: без ВНЖ посольства отказывают релокантам в визах, так как просто не понимают, на основании чего мы находимся в стране.

Банки по этой же причине отказывают в приеме наличных денег или открытии депозитов (счета для получения зарплаты открывают без проблем). Три года проживания с ВНЖ дают право на ПМЖ, но вот как получить ВНЖ?..

Казалось бы, железным основанием для легализации является заключение брака. Так получилось, что в Узбекистане оно у меня появилось. Я прошел через процедуру регистрации брака и на финальном этапе узнал, что мой PINFL (personal identification number of an individual) два года назад был выпущен с ошибкой транслитерации с русского на узбекский. Из-за этого получение ВНЖ уперлось в новую преграду.

Так что можно сказать, что отсутствие понятного и прозрачного пути легализации стало ключевым моментом при принятии решения о дальнейшей релокации.

Да, у меня нестандартный случай. Я женился на гражданке Узбекистана, и мы только что переехали в Польшу. Точнее, меня еще раз релоцировали внутри корпорации. Польское посольство таки приняло меня без ВНЖ – после того как я показал рабочий договор с EPAM. Но знаю, что посольства Великобритании и США в таких случаях в визах отказывают.

Про местный IT-рынок

– Еще один мотив для переезда – стремление к профессиональному росту. Узбекский IT-рынок сейчас очень активный, но в то же время он маленький и со своей спецификой.

Если вы Senior, да еще и из международной компании, вас оторвут с руками и ногами. Вот только вырасти выше позиции разработчика вам будет очень сложно, потому что у каждого генерала есть свой сын. Добавьте к этому еще клановый характер руководства.

Для этого явления даже слово есть – «таниш-белиш» («близкий-знакомый»), и оно, конечно, не только про IT: на «таниш-белиш» построена вся общественная жизнь.

Понятное дело, в EPAM такого нет, но в Узбекистане мы не самый крупный игрок, поэтому не можем сильно влиять на местные правила игры.

В узбекском IT много локальных игроков и российских фирм, их требования совсем не такие, к каким мы привыкли в Беларуси. Заказчики в основном из России и ОАЭ, отсюда ограниченный набор скилов, а рабочий язык – русский или арабский. Это блокирует возможности международного роста. Собственно, это стало еще одним драйвером релокации.

Про инфраструктуру и еду

– Ташкент очень сильно застраивают последние десять лет. Основная застройка ведется частными компаниями: они строят жилые дома, а про садики, школы, дороги и тротуары часто забывают. Электричество, воду и газ зачастую подводят от старой советской инфраструктуры, мощности которой уже выбраны. Из-за этого отключения воды, газа и света считаются нормой.

Интернет также сильно зависит от того, насколько качественно проложили магистраль. Рассчитывать на то, что заявленные 100 Мб/с будут реальными, не стоит. Часто отключение одной АТС влечет отключение района на полдня.

Качество воздуха в Ташкенте страдает: много пыли и выхлопных газов, зимой к этому добавляется печное отопление.

Общественный транспорт – еще одна проблемная сфера. Метро ходит раз в 10–15 минут, автобусы и того реже. Основной транспорт – такси или частное авто. Поэтому дороги просто забиты машинами. При этом водители соблюдают ПДД лишь вблизи постов ГАИ, а в остальном просто стараются друг в друга не врезаться.

Стоит упомянуть и планирование дорог. Многоуровневых эстакад типа «бабочка» тут нет, чаще всего дороги просто примыкают друг к другу. Для разворота надо искать разрыв в бетонном отбойнике – там машины накапливаются в ожидании просвета во встречном потоке и при этом блокируют 1-2 полосы своего потока.

В стране есть современные поезда «Афросиаб» и «Шарк», которые соединяют Ташкент с туристическими Самаркандом и Бухарой. А в остальном подвижной состав родом из 90-х. Поездка на таком поезде без кондиционера через пустыню в +30 по маршруту Ташкент – Хива – то еще удовольствие.

Впрочем, для развития внешнего туризма сделано немало. Так как Самарканд – место малого хаджа у мусульман, там построили международный аэропорт. Ну, и туристов из Европы тоже активно завлекают. В Узбекистане действительно много архитектурных и природных достопримечательностей, которые стоит посетить.

Еда в Узбекистане обильная и разнообразная. В Ташкенте представлены самые разнообразные кухни Европы и Азии. Заведения с местной едой также кормят очень вкусно, надо только привыкнуть к азиатским специям. В маленьких городках работает правило: чем длиннее очередь в какое-то заведение, тем вкуснее там плов или шашлык. Скорее всего, внешне оно будет неприглядным: с пластиковыми столиками и казаном на улице. Но есть и премиум-сегмент, где блюдо стоит 100$ и выше.

Про людей и права женщин

– Народ в Узбекистане гостеприимный и приятный в общении. Очень чувствуется уважительное отношение к старшим. Но есть и обратная сторона этой патриархальности: права женщин. Мне даже сложно подобрать правильные слова. Скажем так, я не ожидал увидеть в XXI веке устои XIV века. Особенно это заметно в сельской среде – девушки там могут не получать образования, а нанесение физических увечий жене мужем будет скрываться всей семьей. Да и в городе я сам столкнулся с такой ситуацией.

Представьте, третий час ночи, у соседей (молодая пара 20–25 лет, вместе меньше года) слышны звуки выбиваемой двери. Просто у них бытовая ссора, и муж с ножом в руках выбивает дверь ванной, где прячется жена.

Нам с женой пришлось вмешаться. Парень при виде нас выронил нож и стал объяснять, что у них все хорошо. В это время жена из-за двери на узбекском попросила о помощи. Мы забрали ее к себе и вызвали милицию. Девушка в шоковом состоянии объяснила, что ее довели до исступления придирки свекрови по поводу ее готовки. Она должна была каждый день ездить к свекрови и готовить. Вечером она высказала претензии мужу, но тот сказал, что она обязана это делать.

В результате произошла ссора вот с такой сценой. Когда приехала милиция и родственники, девушка вернулась в дом. Насколько я знаю, никаких последствий правового порядка не было, все друг с другом договорились. В дальнейшем при встрече с нами соседи вежливо здоровались. А через пару месяцев они переехали, и что с ними теперь, мы не знаем.

Молодежь, впрочем, уже отходит от этих средневековых установок. Заметно, как много молодых людей стремятся поступить в хорошие вузы. Вузов в Ташкенте и Самарканде очень много – не только местных, но и совместных с зарубежными. Основная проблема для местной молодежи, как мне кажется, английский язык. Массово его стали учить всего 5-6 лет назад, и пока мало кто им владеет.

Кстати, девушки в IT-компаниях тоже есть. И это растущий тренд, ведь IT предлагает женщинам конкурентную с мужской зарплату. Для патриархальной среды это очень непривычно: все же основная масса женщин сидит дома и следит за детьми либо родителями мужа.

И про погоду

– В стране обычно 360 солнечных дней в году. После Беларуси солнце очень радует. Зима теплая, но случаются и аномальные морозы. В прошлом году в Ташкенте ударило -20, инфраструктура замерзла, и жизнь в части города парализовало.

В июле-августе стоит жара +50, местные называют этот период «чилля». В Ташкенте, который залит асфальтом, дышать в эти месяцы невозможно. В Самарканде, который находится в горной долине, прохладнее, и чилля переносится чуть легче, поэтому полгода с женой мы жили там.

Вместо резюме

– Эти три года в Узбекистане научили меня тому, что не стоит путать туризм с эмиграцией. И что очень важно пожить в стране, прежде чем туда перебираться. Плюс они дали хорошую школу коммуникации и научили задавать много вопросов.

Страна проживания перестала быть для меня местом на карте. Теперь это скорее люди, ее населяющие, – они определяют самое важное. Если что-то не устраивает, можно поискать другую страну. Поэтому я продолжаю расширять свой опыт. Мне понравилось жить в Узбекистане – сейчас пробую другую страну.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов