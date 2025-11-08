Стало известно о состоянии белоруски, попавшей в громкое ДТП в Таиланде
- 8.11.2025, 21:17
Она находится в отделении интенсивной терапии.
Гражданка Беларуси, пострадавшая в ДТП с микроавтобусом в Таиланде, в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии, сообщили РИА Новости в больнице провинции Канчанабури.
«В нашем отделении находится в тяжелом состоянии одна женщина, гражданка Беларуси, пострадавшая в ДТП на территории отеля. Пациентка получила при аварии повреждения внутренних органов, но она в сознании и не подключена ни к какой аппаратуре жизнеобеспечения, ее состояние стабильно тяжелое», — сообщили агентству в отделении интенсивной терапии больницы.
В справочной службе больницы агентству рассказали, что утром 6 ноября в медучреждение поступили несколько человек, граждан России и Беларуси, однако у большинства из них были легкие травмы и ушибы и они были выписаны сразу после оказания необходимой медицинской помощи.
Напомним, в Таиланде экскурсионный автобус перевернулся и упал с холма по дороге в Лум-Сумском районе. В ДТП пострадали пятеро белорусов и шестеро россиян.