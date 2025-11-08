закрыть
8 ноября 2025, суббота, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно о состоянии белоруски, попавшей в громкое ДТП в Таиланде

  • 8.11.2025, 21:17
  • 1,394
Стало известно о состоянии белоруски, попавшей в громкое ДТП в Таиланде

Она находится в отделении интенсивной терапии.

Гражданка Беларуси, пострадавшая в ДТП с микроавтобусом в Таиланде, в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии, сообщили РИА Новости в больнице провинции Канчанабури.

«В нашем отделении находится в тяжелом состоянии одна женщина, гражданка Беларуси, пострадавшая в ДТП на территории отеля. Пациентка получила при аварии повреждения внутренних органов, но она в сознании и не подключена ни к какой аппаратуре жизнеобеспечения, ее состояние стабильно тяжелое», — сообщили агентству в отделении интенсивной терапии больницы.

В справочной службе больницы агентству рассказали, что утром 6 ноября в медучреждение поступили несколько человек, граждан России и Беларуси, однако у большинства из них были легкие травмы и ушибы и они были выписаны сразу после оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним, в Таиланде экскурсионный автобус перевернулся и упал с холма по дороге в Лум-Сумском районе. В ДТП пострадали пятеро белорусов и шестеро россиян.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов