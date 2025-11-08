Вторжение в Венесуэлу: раскрыта вероятность свержения «друга Лукашенко» 8.11.2025, 21:40

1,278

В истории США были подобные прецеденты.

Ведущий эксперт по вопросам Латинской Америки Совета внешней политики «Украинская призма» Иван Фечко прокомментировал вероятность масштабной операции США против режима диктатора Венесуэлы, «друга Лукашенко» Николаса Мадуро.

Как подчеркнул он в комментарии «Главреду», такой сценарий пока является маловероятным.

«Во-первых, мы не видим достаточного количества американских сил, сосредоточенных в регионе. Те военные подразделения, которые сейчас размещены вокруг Венесуэлы, в Карибском бассейне, недостаточны для проведения масштабной операции. Они скорее призваны оказывать психологическое и политическое давление на Мадуро, а также осуществлять точечные действия», - говорит эксперт.

На его взгляд, второй фактор, который делает масштабную операцию маловероятной, - это настроения американского общества, с которыми так или иначе должна считаться администрация Дональда Трампа.

«Исторически Соединенные Штаты уже имели прецеденты военных вмешательств на территорию других стран - в Ираке, в Афганистане, - но эти операции затянулись, не принесли ожидаемых результатов и привели к значительным человеческим и финансовым потерям. Оценка этих операций в обществе была преимущественно негативной», - указал он.

Собеседник также напомнил о том, что Дональд Трамп позиционирует себя как «президента мира», который завершил ряд международных конфликтов.

«Его амбиции относительно получения Нобелевской премии мира в следующем году остаются актуальными, поэтому втягивание в новую военную кампанию сейчас было бы для него репутационно невыгодным. Мадуро это хорошо понимает и пытается играть на этих страхах, создавая образ единства венесуэльцев вокруг себя. Он демонстрирует якобы мобилизацию резервистов и готовность к партизанской войне в случае вторжения», - добавил Фечко.

