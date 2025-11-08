В Вильнюсе и Варшаве пройдут акции памяти Романа Бондаренко 1 8.11.2025, 22:17

9 и 12 ноября.

К пятой годовщине убийства Романа Бондаренко в Вильнюсе пройдут две акции памяти, сообщает организация «Дапамога». Также, согласно Ассоциации бывших политзаключенных «Да волі», памятный митинг пройдет в Варшаве, передает «Белсат».

Первая акция пройдет в воскресенье, 9 ноября, в 12:00 на площади Винцаса Кудирко. Организаторы просят участников принести с собой портреты Романа.

Вторая акция – в среду, 12 ноября – день убийства Бондаренко. Памятное мероприятие пройдет возле посольства Беларуси по адресу: Mindaugo g. 13. начало в 19:00.

Тех, кто хочет присоединиться, просят взять с собой лампадки, цветы и портреты Романа.

«Я выхожу!» – эти слова были последними словами Романа.12 ноября 2020 года он был убит в Минске силовиками за то, что защищал свой двор и свое сердце, за то, что любил Беларусь. Прошло пять лет. Но мы все еще помним. Мы все еще собираемся – чтобы сказать: Роман живет, пока живы мы, те, кто помнит о нем. Приходите. Помолчим вместе. В память о Романе. О всех, кого убили тишина и страх. За Беларусь, которая обязательно станет свободной. Жыве!», – призывают организаторы акций.

9 ноября акция памяти также пройдет в Варшаве возле памятника Николаю Копернику, где традиционно проходят беларусские митинги. Начало – в 14 часов.

«Дапамога» также сообщает, что семья Романа Бондаренко выражает глубокую признательность всем, кто помог в создании памятника, установленного на его могиле. Спасибо всем, кто пожертвовал средства и кто просто помнит.

11 ноября 2020 года житель площади Перемен на улице Червякова в Минске Роман Бондаренко заметил, что неизвестные срывают бело-красно-белые ленты во дворе его дома.

«Я выхожу», – написал 31-летний художник в домовом чате, и пошел поговорить с неизвестными. Романа Бондаренко схватили и отвезли в РУВД Центрального района, там «самочувствие мужчины ухудшилось». В отделение вызвали скорую, молодого человека госпитализировали. На следующий день, 12 ноября, Роман Бондаренко умер.

К убийству Романа Бондаренко могут быть причастны спортсмен Дмитрий Шакута, сенатор Дмитрий Басков, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие люди.

