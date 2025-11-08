«Не проехал и 10 км»: россияне жалуются на поломки своих танков-ежей 2 8.11.2025, 22:26

Техника подводит оккупантов.

В РФ, как и в Украине, для защиты танков от дронов создают защитные сооружения. Однако российская конструкция, делающая танк похожим на ежа, наоборот, ломает технику.

Об этом сообщает Defence Express.

Издание отметило, что недавно российские Т-80БВМ и Т-72БЗМ были замечены с защитой, с которой «машина становится похожей на ежа».

После этого один из российских танкистов пожаловался, что такие тяжелые защитные конструкции негативно влияют на эксплуатацию танков.

В частности, в интервью одному из российских ресурсов его спросили, как громоздкие конструкции по типу «сараевидных» или «мохнатых» танков влияют на ходовую машины. В ответ россиянин сказал, что если ходовая такие нагрузки выдерживает, то с трансмиссией получается другая ситуация.

«В другой роте сделали царь-мангал из тросов, так он и 10 км не проехал, как отказала одна бортовая. Так что нагрузка очень большая на узлы и они реально в разы быстрее выходят из строя», - сказал танкист армии РФ.

При этом, если делать такие конструкции от башни, а не от корпуса, то это уже будет негативно влиять на работу башни танка.

