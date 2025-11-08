закрыть
Русская идея фикс

  • Александр Невзоров
  • 8.11.2025, 22:39
Русская идея фикс

Им в голову пришла странная блажь.

Русские непонятны. Вот пришла им странная блажь, потребность зачем-то сгореть со своими дитями и ипотеками в ядерном пламени. И все это превратилось у русских, судя по их поддержке путина, в идею фикс.

Не понимать, что происходит, невозможно. И что им приспичило, непонятно. Ведь если еще год назад было не так очевидно, к чему все идет для всех, кроме зрителей «Экстракта», то теперь-то какие могут быть в этом всем сомнения?

Зачем русским так приглянулась такая мучительная, неприятная, антисанитарная смерть? Не хочется их разочаровывать, но непосредственно вот моментально испариться получится не у всех. Остальным пару-тройку недель придется потом бродить, ползать, капая гноем и заталкивая обратно выпадающие глаза. Это совсем не такая уж радость.

Понятное дело - Путин, как скифский вождь, желает быть похоронен со всеми слугами, которыми он справедливо считает все 140 миллионов послушного ему населения.

Все, вероятно, хотят в рай. Облом с раем я им могу гарантировать. Это будет досадным фактором. Но ведь все преимущества обещания царствия небесного, а это основной бизнес религии и всяких диктаторов-президентов в том, что эти обещания не проверяемы.

Короче, война может споткнуться только о гроб Путина, но таким гробом пока даже не пахнет.

Александр Невзоров, «Телеграм»

