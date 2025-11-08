Лукашенко нашел «козла отпущения» за контрабанду?
8.11.2025
КГБ задержал сотрудника БелЖД.
Как сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси, 5 ноября после дневной смены (20:00) сотрудниками КГБ Беларуси был задержан поездной (узловой) диспетчер участка Минск-узел ЦУП — Андрей Г. 1990 года рождения. По состоянию на 7 ноября он находится в СИЗО КГБ.
Центр управления перевозками (ЦУП) входит в состав Службы перевозок Белорусской железной дороги и координирует движение поездов по всей сети БЖД в реальном времени.
Поездные диспетчеры имеют полномочия оперативно менять расписание, назначать внеплановые остановки, перераспределять приоритеты и направлять составы по обходным маршрутам — в пределах действующих инструкций и обстановки на линии.
По инсайдерской информации, причиной задержания Андрея Г. стала его причастность к содействию в организации контрабандного перемещения табачных изделий беларуского производства через границу в страны Европейского союза с использованием железнодорожного транспорта.
В соответствии с имеющейся информацией данное содействие заключалось в планировании и организации неграфиковых остановок транзитных контейнерных поездов, следующих в Польшу, на заранее оговорённых с сообщниками станциях, где могла быть осуществлена беспрепятственная загрузка контрабанды в вагоны или контейнеры с грузами.
По данным Сообщества железнодорожников Беларуси, Андрей Г. мог быть причастен к организации неграфиковых остановок контейнерных поездов на участке Колядичи — Помыслище (обход города Минска).
Этот обход находится в зоне ответственности ДНЦ «Минск-узел» и считается одним из наиболее благоприятных для контрабандистов на Минском узле.
Наиболее вероятной причиной задержания Г. стало то, что его попросту выбрали в качестве «козла отпущения» — «принесли в жертву» ради создания видимости борьбы с контрабандой в Беларуси со стороны властей. Фактически — показательная акция с «пожертвованием пешки».
Тем более, это коррелирует с заявлениями, сделанными Лукашенко в прошлую пятницу, в том числе по случаям контрабанды сигарет из Беларуси в Литву с использованием воздушных шаров-аэростатов.