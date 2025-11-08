В одном из районов Минской области проанализировали ситуацию с бешенством
- 8.11.2025, 23:21
Пришли к неутешительным выводам.
В Крупском районе Минской области проанализировали ситуацию с бешенством животных и пришли к неутешительным выводам. Результаты показали, что в районе эпидемиологическая ситуация по рабической инфекции оценивается как неблагополучная. Об этом сообщает издание «Крупскі вестнік».
По данным Александра Кошелева, помощника врача-эпидемиолога центра гигиены и эпидемиологии, с января по сентябрь 2025 года из-за укусов или контактов с животными, у которых подозревают бешенство, к медикам района обратился 51 человек.
Территориально очаги зафиксированы в деревнях Киевец, Великая Слобода, Великий Каменец.
— Эпидемиологическая ситуация по рабической инфекции на территории Крупского района оценивается как неблагополучная, — отмечает помощник врача-эпидемиолога. — За девять месяцев 2024 года лабораторно подтверждено также три случая бешенства у диких животных. Территориально — в деревнях Косеничи, Колос, Великое Осово.
Всего же за прошлый год в Крупском районе было зафиксировано шесть лабораторно подтвержденных случаев бешенства диких и домашних животных.
Александр Кошелев напомнил, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы защитить себя и животных. Что необходимо делать:
ежегодно прививать от бешенства домашних кошек, собак, не допускать общение домашних животных с бродячими (безнадзорными) животными;
при любом заболевании животного, особенно при затруднении глотания, изменении поведения, никогда не лечить его домашними средствами, а немедленно обращаться к ветеринарам;
обнаружив труп животного, не трогать его руками, не нести домой больных животных, а в обязательном порядке сообщить ветеринарам или в центр гигиены и эпидемиологии;
собак во дворе держать на привязи, а для исключения контакта с дикими и бродячими животными — в вольере;
если покусало, оцарапало или обслюнило домашнее или дикое животное, необходимо обильно промыть раны, царапины, ссадины водой с мылом;
если слюна животного попала на слизистые оболочки, то их надо промыть проточной водой и срочно обратиться за медицинской помощью.
— Профилактика бешенства крайне важна, поскольку это смертельное заболевание, опасное и для человека, и для животных, — подчеркнул специалист.