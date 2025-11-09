11-летняя девочка поставила Путина в неловкое положение
- 9.11.2025, 2:45
Российская пропаганда удалила этот эпизод.
4 ноября, когда Россия отмечала день народного единства, во время съемок пропагандистского сюжета с российским диктатором Владимиром Путиным и детьми, к нему подвели 11-летнюю девочку, которая попросила его вернуть с фронта раненого дядю.
Ребенок рассказал диктатору, что дядя находится на фронте с ранением руки и его «никак не лечат», а отправляют «на задание». Девочка добавила, что хотела бы, чтобы родственника перевели в хороший госпиталь в России.
Путин на камеру пообещал «обязательно» его найти.
Фрагмент с этим разговором опубликовал российский пропагадист Павел Зарубин, но потом удалил его и загрузил обрезанную версию, сообщили в российских Telegram-каналах. В соцсетях сообщали, что этого фрагмента не было и в эфире российского телевидения.
«Агентство.Новости» выяснило, что девочку, которая говорила с Путиным, зовут Кира Пименова, ее отец Владимир Пименов был мобилизован в сентябре 2022 года и погиб возле Горловки 7 марта 2024 года. На тот момент ему было 36 лет.
До мобилизации Пименов, как свидетельствуют утечки, работал в российской Федеральной службе исполнения наказаний, а до этого был сотрудником Роснефти, Уренгойнефтегазстроя и Каменской нефтебазы.
Дядю, которому просит помочь Кира Пименова, зовут Антон Фисюра, ему 46 лет, кому из родителей девочки он приходится родственником, журналистам выяснить не удалось.