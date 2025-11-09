11-летняя девочка поставила Путина в неловкое положение 9.11.2025, 2:45

Российская пропаганда удалила этот эпизод.

4 ноября, когда Россия отмечала день народного единства, во время съемок пропагандистского сюжета с российским диктатором Владимиром Путиным и детьми, к нему подвели 11-летнюю девочку, которая попросила его вернуть с фронта раненого дядю.

Ребенок рассказал диктатору, что дядя находится на фронте с ранением руки и его «никак не лечат», а отправляют «на задание». Девочка добавила, что хотела бы, чтобы родственника перевели в хороший госпиталь в России.

Путин на камеру пообещал «обязательно» его найти.

Фрагмент с этим разговором опубликовал российский пропагадист Павел Зарубин, но потом удалил его и загрузил обрезанную версию, сообщили в российских Telegram-каналах. В соцсетях сообщали, что этого фрагмента не было и в эфире российского телевидения.

«Агентство.Новости» выяснило, что девочку, которая говорила с Путиным, зовут Кира Пименова, ее отец Владимир Пименов был мобилизован в сентябре 2022 года и погиб возле Горловки 7 марта 2024 года. На тот момент ему было 36 лет.

До мобилизации Пименов, как свидетельствуют утечки, работал в российской Федеральной службе исполнения наказаний, а до этого был сотрудником Роснефти, Уренгойнефтегазстроя и Каменской нефтебазы.

Дядю, которому просит помочь Кира Пименова, зовут Антон Фисюра, ему 46 лет, кому из родителей девочки он приходится родственником, журналистам выяснить не удалось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com