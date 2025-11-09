Войска РФ под Сумами несут потери из-за дезертирства и отсутствия подготовки 9.11.2025, 8:51

Оккупанты не могут продвинуться ни на одном из направлений.

Российские войска не продвинулись вперед на ключевых направлениях фронта, а в Сумской области несут большие потери.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Российский милблогер, связанный с российской Северной группировкой войск, распространил утверждение российского военнослужащего о том, что российские силы несут большие потери вблизи Безсаловки (к северо-западу от города Сумы на международной границе) из-за высокого уровня дезертирства и отсутствия надлежащей подготовки, связи и радиосвязи. Удары украинских беспилотников затрудняют возможности российских войск по пополнению запасов.

На севере Харьковской области войска РФ также не продвинулись вперед.

Российский источник утверждал, что украинские войска контролируют только 10 процентов Волчанска (к северо-востоку от Харькова). Однако ISW получила геолокационные данные, позволяющие оценить продвижение российских войск в 34,7 процентах Волчанска.

Восьмого ноября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 ноября, показывают, как украинские войска обстреливают оккупированное Россией здание на юге Купянска после того, что ISW оценивает как миссию по проникновению.

На Лиманском направлении российские войска не продвинулись. Как и на Северском, и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российский милблогер утверждал, что российские войска захватили карьер №2 горнодобывающей компании «Огнеупорнеруд» к юго-западу от Торецка и продвинулись к юго-западной окраине Торецка, но подтверждения этой информации нет.

Российские войска атаковали на северо-восток от Доброполья в направлении Кучеров Яр; на восток от Доброполья вблизи Шахова; и на юго-восток от Доброполья вблизи Заповедного.

Российский милблогер утверждал, что российские войска сосредотачивают свои атаки на районе Шахово-Торецкое-Софиевка. А ВСУ отбросили российские войска к линии Грузское-Кучеров Яр-Шахово-Софиевка.

Российские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Министерство обороны России заявило, что российские войска, включая подразделения 36-й мотострелковой бригады, захватили Волчье, но подтверждения эта информация не получила.

На Гуляйпольском направлении и на западе Запорожской области армия РФ не продвинулась вперед.

Российский милблогер заявил, что российские войска бездействуют в бывшем Каховском водохранилище из-за плохого рельефа местности. Южное оперативное командование Украины недавно сообщило, что российские войска используют густую растительность в бывшем водохранилище для атак на украинские войска вблизи Приморского. Каховское водохранилище в значительной степени высохло после взрыва на Новокаховской плотине в начале июня 2023 года, что позволило российским и украинским войскам преодолевать сложную местность, которая ранее была под водой.

Всего с начала полномасштабного наступления на Украину российская армия, согласно данным Генштаба, потеряла 1 150 100 человек. Только за последние сутки потери личного состава составили 1190 человек.

Также Генштаб сообщал, что враг активизировался на востоке. В течение суток 8 ноября было отбито 185 атак, из которых 69 - на Покровском направлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com