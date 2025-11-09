Новые правила Трампа: США не будут выдавать визы по «особым» причинам 9.11.2025, 8:54

Это коснется и белорусов.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила для консульств и посольств, согласно которым визы не будут выдаваться по «особым» причинам.

Об этом сообщает CBS News.

Администрация президента США Дональда Трампа предписала сотрудникам консульств и посольств не выдавать визы иммигрантам пожилого возраста, а также тем, кто имеет определенные заболевания, включая диабет и ожирение.

Согласно телеграмме Госдепартамента, направленной за рубеж, такие лица могут рассматриваться как потенциальное «общественное бремя» из-за возможных проблем со здоровьем или возрастных ограничений.

Расширенный перечень заболеваний

В новом руководстве перечислены состояния, которые могут повлиять на решение о выдаче визы: сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, онкологические заболевания, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические и психические расстройства.

Среди дополнительных факторов упоминаются ожирение, которое может провоцировать астму, апноэ во сне и повышенное давление.

Все эти состояния могут потребовать длительного и дорогостоящего лечения, которое, по мнению американских властей, должно оплачиваться без привлечения ресурсов правительства США.

Полномочия визовых сотрудников

Новые рекомендации значительно расширяют возможности сотрудников визовых отделов при оценке заявителей.

Им поручено выяснять, есть ли у кандидата средства для оплаты медицинского обслуживания, и на основании этого принимать решение о выдаче визы.

Эксперты отмечают, что такие правила могут затруднить въезд в США для значительной части пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

