В Вильнюсе снова закрывали аэропорт из-за прилета шаров
- 9.11.2025, 9:15
Рейсы отменялись или переносились.
Вильнюсский аэропорт вечером 8 ноября временно приостанавливал работу из-за угрозы метеозондов, пишет Delfi.
В субботу вечером движение самолетов в аэропорту столицы Литвы было остановлено на час с 20.45 по местному времени — из-за воздушных шаров, направлявшихся в сторону аэропорта. Рейс из Риги вернулся обратно, из Хельсинки — отменен, из Катании — перенаправлен в Каунас.
Аэропорт возобновил работу в 21.50.
«Министерство транспорта ценит понимание пассажиров и авиаперевозчиков, благодарим за сотрудничество и терпение. Еще раз подчеркиваем: безопасность пассажиров и общества — главный приоритет в авиации», — заявил советник министра сообщения Литвы Лукас Пашкявичюс.
Напомним, в последнее время в Литве участились случаи прилета метеозондов из Беларуси, которые парализуют работу аэропортов. Из-за этого власти страны приняли решение частично закрыть движение на границе до 30 ноября.