9 ноября 2025, воскресенье, 10:17
В Вильнюсе снова закрывали аэропорт из-за прилета шаров

  • 9.11.2025, 9:15
  • 1,318
В Вильнюсе снова закрывали аэропорт из-за прилета шаров

Рейсы отменялись или переносились.

Вильнюсский аэропорт вечером 8 ноября временно приостанавливал работу из-за угрозы метеозондов, пишет Delfi.

В субботу вечером движение самолетов в аэропорту столицы Литвы было остановлено на час с 20.45 по местному времени — из-за воздушных шаров, направлявшихся в сторону аэропорта. Рейс из Риги вернулся обратно, из Хельсинки — отменен, из Катании — перенаправлен в Каунас.

Аэропорт возобновил работу в 21.50.

«Министерство транспорта ценит понимание пассажиров и авиаперевозчиков, благодарим за сотрудничество и терпение. Еще раз подчеркиваем: безопасность пассажиров и общества — главный приоритет в авиации», — заявил советник министра сообщения Литвы Лукас Пашкявичюс.

Напомним, в последнее время в Литве участились случаи прилета метеозондов из Беларуси, которые парализуют работу аэропортов. Из-за этого власти страны приняли решение частично закрыть движение на границе до 30 ноября.

