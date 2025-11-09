Соболенко расплакалась после поражения в финале Итогового турнира 2 9.11.2025, 9:26

2,708

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белорусская спортсменка не сдержала слез во время речи на церемонии награждения.

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко расплакалась после поражения от представительница Казахстана Елены Рыбакиной в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет sportmail.ru.

Встреча, которая длилась 1 час 48 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:0). Рыбакина выполнила 13 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Соболенко пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Рыбакина — бывшая третья ракетка мира; победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022); победительница десяти турниров WTA в одиночном разряде. Она впервые в карьере выиграла Итоговый турнир.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах, Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 27 турниров WTA (из них 21 в одиночном разряде). До этого года белорусская теннисистка добиралась до финала Итогового чемпионата в 2022 году, однако матч за титул проиграла.

