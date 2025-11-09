закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 10:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко расплакалась после поражения в финале Итогового турнира

2
  • 9.11.2025, 9:26
  • 2,708
Соболенко расплакалась после поражения в финале Итогового турнира
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белорусская спортсменка не сдержала слез во время речи на церемонии награждения.

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко расплакалась после поражения от представительница Казахстана Елены Рыбакиной в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет sportmail.ru.

Белорусская спортсменка не сдержала слез во время речи на церемонии награждения.

Встреча, которая длилась 1 час 48 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:0). Рыбакина выполнила 13 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Соболенко пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Рыбакина — бывшая третья ракетка мира; победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022); победительница десяти турниров WTA в одиночном разряде. Она впервые в карьере выиграла Итоговый турнир.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах, Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 27 турниров WTA (из них 21 в одиночном разряде). До этого года белорусская теннисистка добиралась до финала Итогового чемпионата в 2022 году, однако матч за титул проиграла.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов