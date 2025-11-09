Лавров подогрел слухи о своей отставке 2 9.11.2025, 9:30

Сергей Лавров

Глава МИД РФ не появился на важном мероприятии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не явился на заседание Совета безопасности России. Параллельно стало известно, что он не возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Йоханнесбурге.

Отсутствие Лаврова вызвало слухи о его разногласиях с диктатором Путиным и возможной отставке. Об этом говорится в материале CNN.

Отсутствие Лаврова породило слухи

После того, как на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 5 ноября 2025 года было замечено отсутствие Лаврова, возникла волна спекуляций в российских и мировых СМИ. Лавров оказался единственным постоянным членом Совбеза, пропустившим это заседание, на котором, среди прочего, обсуждалось поручение диктатора Владимира Путина проработать предложения о возобновлении ядерных испытаний.

Некоторые СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что отсутствие министра было «согласованным». Однако, независимо от официальной версии, это событие совпало с другими, указывающими на возможное изменение положения Лаврова.

Глава МИД РФ также потерял статус руководителя российской делегации на саммите G20. В этом году, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, делегацию возглавил заместитель руководителя администрации диктатора Максим Орешкин, а сам Путин на саммит не полетел.

Кремль отрицает отставку Лаврова

На фоне нарастающих слухов рупор Кремля Песков выступил с опровержением. По его словам, сообщения о конфликте между Путиным и Лавровым не соответствуют действительности. Эксперты, в свою очередь, предложили различные интерпретации.

Некоторые СМИ связывают отсутствие Лаврова с неудачными переговорами, которые могли привести к срыву запланированного саммита Путина с президентом США Дональдом Трампом.

