НЛО в Солнечной системе: появилась сенсационная теория 9.11.2025, 9:35

2,604

Фото: Charter97.org

Искать следы инопланетных цивилизаций стоит на Луне.

Профессор Алекс Эллери из Карлтонского университета выдвинул гипотезу, что инопланетные цивилизации могли уже посещать Солнечную систему, а следы их деятельности, возможно, сохранились вблизи Земли.

Как пишет Universe, высокоразвитые инопланетяне могли направлять в космос самовоспроизводящиеся зонды — так называемые зонды фон Неймана.

Идея подобных аппаратов принадлежит математику Джону фон Нейману, который еще в 1949 году предположил существование машин, способных создавать собственные копии, используя доступные материалы. Позже ученые из программы SETI развили эту концепцию как возможный механизм для освоения галактики.

Эллери предполагает, что искать следы подобных технологий стоит на Луне — месте, где условия стабильны, а месторождения металлов могли бы обеспечить такие зонды необходимыми ресурсами для самовоспроизводства.

Согласно его теории, аппараты могли использовать лунные и астероидные материалы для строительства новых зондов и даже баз.

Ученый также допускает, что эти устройства могли питаться от ядерных реакторов, изготовленных из местных ресурсов.

Такие установки могли оставить специфические изотопные следы, например, тория-232 или неодима-144, которые можно попытаться обнаружить современными средствами анализа.

