закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 10:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Провал мирных переговоров: Афганистан отказался брать ответственность за Пакистан

  • 9.11.2025, 9:45
Провал мирных переговоров: Афганистан отказался брать ответственность за Пакистан
Фото: Reuters

Однако режим прекращения огня сохраняется.

Мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном завершились без соглашения, однако режим прекращения огня сохраняется.

Об этом сообщает Reuters.

Мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном, проведенные в Стамбуле, завершились безрезультатно.

Представитель Талибана отметил, что основной причиной провала стало требование Исламабада: афганской стороне предлагалось взять на себя ответственность за внутреннюю безопасность Пакистана.

По его словам, это превышает возможности Афганистана и стало непреодолимым препятствием для достижения соглашения.

В то же время представитель Талибана подчеркнул, что режим прекращения огня сохраняется. Он заявил, что установленное перемирие до сих пор не нарушалось с афганской стороны и будет соблюдаться в дальнейшем.

Схожую позицию выразил министр обороны Пакистана. Он подтвердил, что переговоры, направленные на предотвращение новых пограничных инцидентов, завершились без успеха.

При этом Пакистан будет продолжать придерживаться режима перемирия, пока не произойдет нападение со стороны Афганистана.

Несмотря на провал диалога, обе стороны подтвердили готовность поддерживать существующий режим прекращения огня, что временно снижает риск новых вооруженных столкновений на границе.

Ситуация остается напряженной, а перспективы возобновления переговоров пока неопределены.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов