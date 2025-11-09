Провал мирных переговоров: Афганистан отказался брать ответственность за Пакистан 9.11.2025, 9:45

Фото: Reuters

Однако режим прекращения огня сохраняется.

Мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном завершились без соглашения, однако режим прекращения огня сохраняется.

Об этом сообщает Reuters.

Мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном, проведенные в Стамбуле, завершились безрезультатно.

Представитель Талибана отметил, что основной причиной провала стало требование Исламабада: афганской стороне предлагалось взять на себя ответственность за внутреннюю безопасность Пакистана.

По его словам, это превышает возможности Афганистана и стало непреодолимым препятствием для достижения соглашения.

В то же время представитель Талибана подчеркнул, что режим прекращения огня сохраняется. Он заявил, что установленное перемирие до сих пор не нарушалось с афганской стороны и будет соблюдаться в дальнейшем.

Схожую позицию выразил министр обороны Пакистана. Он подтвердил, что переговоры, направленные на предотвращение новых пограничных инцидентов, завершились без успеха.

При этом Пакистан будет продолжать придерживаться режима перемирия, пока не произойдет нападение со стороны Афганистана.

Несмотря на провал диалога, обе стороны подтвердили готовность поддерживать существующий режим прекращения огня, что временно снижает риск новых вооруженных столкновений на границе.

Ситуация остается напряженной, а перспективы возобновления переговоров пока неопределены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com