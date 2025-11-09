В Курской области РФ пропал свет в 10 населенных пунктах 9.11.2025, 9:57

На одном из энергообъектов вспыхнул пожар.

Вечером субботы, 8 ноября, в 10 населенных пунктах Курской области РФ пропало электричество. На одном из объектов энергетики произошел пожар.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, информирует Цензор.НЕТ.

«По предварительным данным, на одном из объектов энергетики в поселке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света – без электричества остались 10 населенных пунктов (около 2,5 тыс. потребителей). Причина аварии устанавливается», – написал российский чиновник.

В то же время российские паблики пишут, что пожар на энергообъекте произошел после атаки беспилотника.

