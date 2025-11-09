Лукашенко «прижали» на литовском направлении 9.11.2025, 10:04

Инга Ругинене

Вильнюс продолжает давить на диктатора.

Политический аналитик Александр Класковский написал на «Позірку» о войне нервов между Вильнюсом и Минском:

— В субботу премьер-министр Литвы Инга Ругинене заселфилась на фоне «зубов дракона» на границе с Беларусью.

Но застрявшим по ту сторону литовским дальнобойщикам это не помогло. Война нервов между Вильнюсом и Минском продолжается. Хотя можно предположить, что Александр Лукашенко, вняв увещеваниям Вашингтона, стал потихоньку деэскалировать ситуацию.

7 ноября — заметьте, в праздничный день — правитель вызвал председателя Госпогранкомитета Константина Молостова и «дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой».

Суть указаний пресс-служба Лукашенко не расшифровала. Но если предположить, что речь шла об усилении гибридной войны, в которой Вильнюс (и не только он) обвиняет белорусский режим, то этот вызов силовика на ковер не стали бы светить.

Так что это сообщение читается как сигнал: даже в красный день календаря работаем над проблемой.

Литва признает: шаров залетать стало меньше

Можно предположить, что Лукашенко приказал — и не только Молостову — старательнее отлавливать рвущихся в ЕС нелегалов, а также пресекать запуск на литовскую сторону шаров с контрабандными сигаретами. Именно это нашествие метеозондов, как известно, использовал Вильнюс в качестве казус белли, чтобы закрыть границу с Беларусью как минимум до конца ноября.

Во всяком случае, советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас сегодня признал, что метеозондов из Беларуси стало залетать меньше, работа вильнюсского аэропорта не нарушается (правда, перед самой публикацией этой статьи стало известно, что вечером он все же закрывался).

Стоит также напомнить, что 5 ноября Лукашенко поручил Комитету госконтроля проверить оборот табачных изделий и спиртосодержащей продукции. Как сообщил потом глава КГК Василий Герасимов, велено «принять жесточайшие меры и доложить главе государства».

И еще один красноречивый момент. Пограничная служба Литвы уже неделю не фиксирует попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. Хотя 31 октября был рекорд: пытались прорваться аж 63 нелегала.

Может, просто похолодало. Но вполне может быть, что и ведомство генерала Молостова, и другие силовые структуры режима стали отлавливать эту публику.

Тем более что Минску дан пряник. Фонд развития Международной организации по миграции выделил 300 тыс. долларов для «усиления потенциала Госпогранкомитета в связи с возможным увеличением случаев прибытия мигрантов на границу».

Вильнюс продолжает прессинговать

Тем временем в Вильнюсе обеспокоены тем, что перед двумя закрытыми пунктами пропуска на белорусской стороне застряло около тысячи литовских фур. Минску предлагают открыть для них «санитарный коридор».

Но вот здесь уже пошли на принцип белорусские власти. МИД сегодня заявил: «Беларусь никому и ничего не запрещала. <...> Как только Литва снимет ограничения, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди».

Проще говоря, Минск настаивает, чтобы Вильнюс открыл пункты пропуска для всех.

Тем временем лидер оппозиционных консерваторов Лауринас Кащюнас призывает свое правительство обратиться за помощью к Вашингтону, чтобы тот поработал и на треке белорусско-литовских отношений: «Американцы обладают необходимыми рычагами влияния».

Но стоит заметить, что люди Трампа используют в отношениях с Лукашенко политику кнута и пряника. Со стороны Вильнюса пряника пока не видно. Напротив, тамошние власти направили Брюсселю предложения о новых санкциях против Беларуси.

А в субботу советник премьера Добровольскас заявил, что правительство может рассмотреть возможность надолго ограничить перевозку белорусских товаров по железной дороге (пока грузовые поезда идут через границу, как прежде).

