В Швеции дрон атаковал виллу российской делегации
- 9.11.2025, 10:55
Облил краской и липкой жидкостью.
В Швеции неизвестный дрон атаковал виллу российской торговой делегации вблизи Стокгольма, облив здание краской и липким веществом.
Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщил представитель полиции Стокгольма Ола Остерлинг, инцидент произошел около 05:30 в субботу, 8 ноября. Сотрудники делегации заметили дрон и увидели, как он сбросил контейнер с краской и неизвестным веществом, после чего вызвали полицию.
В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители не видели сам дрон, однако опросили очевидцев среди сотрудников представительства.
Кто именно стоит за атакой, пока неизвестно. Полиция взяла образцы вещества для анализа и открыла уголовное производство по факту вандализма.