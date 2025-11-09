закрыть
9 ноября 2025, воскресенье
В Швеции дрон атаковал виллу российской делегации

  • 9.11.2025, 10:55
Облил краской и липкой жидкостью.

В Швеции неизвестный дрон атаковал виллу российской торговой делегации вблизи Стокгольма, облив здание краской и липким веществом.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщил представитель полиции Стокгольма Ола Остерлинг, инцидент произошел около 05:30 в субботу, 8 ноября. Сотрудники делегации заметили дрон и увидели, как он сбросил контейнер с краской и неизвестным веществом, после чего вызвали полицию.

В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители не видели сам дрон, однако опросили очевидцев среди сотрудников представительства.

Кто именно стоит за атакой, пока неизвестно. Полиция взяла образцы вещества для анализа и открыла уголовное производство по факту вандализма.

