9 ноября 2025, воскресенье, 12:25
В Беларуси появится новый штраф?

3
  • 9.11.2025, 10:59
  • 8,076
В Беларуси появится новый штраф?

МВД «прорабатывает» вопрос.

В Беларуси прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за приобретение для несовершеннолетнего электронных систем курения, жидкостей к ним и сигарет по аналогии с ответственностью за покупку для них алкоголя. Об этом сообщил начальник отдела ГУОПП МВД Александр Близнюк.

По мнению Близнюка, использование электронных систем курения среди молодежи стало серьезной проблемой. Вейпы часто воспринимаются как безопасная альтернатива традиционным сигаретам. Для того, чтобы заполучить желаемое устройство, несовершеннолетние нередко совершают преступления: в этом году системы парения были предметом грабежей в 13 случаях.

Сейчас в дополнение к существующим нормам предлагается ввести и упомянутую выше ответственность за покупку вейпов для несовершеннолетних. Вероятно, как и заявил Близнюк, это будет сделано на основе уже существующей статьи 19.4 КоАП — «Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение» (по ней сейчас наказывают за покупку детям и подросткам алкоголя). Максимальное наказание по ней — штраф в 30 базовых величин, сейчас это 1260 рублей.

