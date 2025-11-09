Башкортостан и Вологда в огне: повстанцы ударили по тылам войск РФ 2 9.11.2025, 11:40

2,526

Движение сопротивления уничтожило 4 объекта военной логистики.

Движение сопротивления на территории России продолжает наносить удары по военной логистике агрессора.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, на рубеже октября и ноября 2025 года активисты уничтожили четыре важных объекта логистической инфраструктуры государства-агрессора.

В городе Стерлитамак в Башкортостане сожгли оборудование трех башен связи, а под Вологдой был уничтожен железнодорожный релейный шкаф.

Систематический вывод из строя таких объектов значительно усложняет военную логистику российских захватчиков.

Представители движения сопротивления отмечают, что сопротивление кремлевскому преступному режиму продолжается.

