9 ноября 2025, воскресенье, 12:26
Башкортостан и Вологда в огне: повстанцы ударили по тылам войск РФ

2
  • 9.11.2025, 11:40
  • 2,526
Движение сопротивления уничтожило 4 объекта военной логистики.

Движение сопротивления на территории России продолжает наносить удары по военной логистике агрессора.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, на рубеже октября и ноября 2025 года активисты уничтожили четыре важных объекта логистической инфраструктуры государства-агрессора.

В городе Стерлитамак в Башкортостане сожгли оборудование трех башен связи, а под Вологдой был уничтожен железнодорожный релейный шкаф.

Систематический вывод из строя таких объектов значительно усложняет военную логистику российских захватчиков.

Представители движения сопротивления отмечают, что сопротивление кремлевскому преступному режиму продолжается.

