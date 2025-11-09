Башкортостан и Вологда в огне: повстанцы ударили по тылам войск РФ

Башкортостан и Вологда в огне: повстанцы ударили по тылам войск РФ2
- 9.11.2025, 11:40
Движение сопротивления уничтожило 4 объекта военной логистики.
Движение сопротивления на территории России продолжает наносить удары по военной логистике агрессора.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
По данным ГУР, на рубеже октября и ноября 2025 года активисты уничтожили четыре важных объекта логистической инфраструктуры государства-агрессора.
В городе Стерлитамак в Башкортостане сожгли оборудование трех башен связи, а под Вологдой был уничтожен железнодорожный релейный шкаф.
Систематический вывод из строя таких объектов значительно усложняет военную логистику российских захватчиков.
Представители движения сопротивления отмечают, что сопротивление кремлевскому преступному режиму продолжается.