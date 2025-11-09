Синоптики предупредили о «шевелении» в небе над Беларусью 9.11.2025, 11:59

1,876

Среда станет переломным моментом.

Кажется, подошел к концу период аномального тепла, с которым стартовал ноябрь в Беларуси. Вторая неделя месяца, с 10 по 16 ноября, готовит белорусам настоящие погодные качели: от промозглой влаги до первых по-настоящему зимних условий. Метеорологи обещают, что скучными эти дни точно не будут.

Начало недели (10-11 ноября, понедельник и вторник)

Прощание с теплом?

Неделя, согласно прогнозам, начнется с пасмурной и влажной погоды. Как отмечает Белгидромет, погоду будет определять малоподвижный фронтальный раздел, который принесет на большую часть страны дожди. Туманы, ставшие уже привычными спутниками утра, сохранятся.

Температурный режим:

Ночью: от -1°C на севере до +7°C на юге

Днем: +5..+11°C

В эти дни в полной силу вступят влажные воздушные массы. Дмитрий Рябов добавляет: «Будет преобладать облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный, умеренный». Чувствоваться будет не только холод, но и высокая, до 90%, влажность.

Середина недели (12 ноября, среда). «Шевеление»

Среда станет переломным моментом. Именно после 12-го числа, по данным Nadvorie, в нашем регионе начнется серьезное «шевеление в атмосфере». Виной всему — мощный атлантический циклон, который пронесется по северу Европы. Он обещает быть по-настоящему глубоким — с давлением в центре всего 965 гПа. Пока он не принесет резкого похолодания, но станет предвестником грядущих перемен.

Температурный режим:

Ночью: +2..+7°C

Днем: +6..+10°C

Осадков в этот день будет, скорее всего, минимум, лишь на юго-востоке возможны кратковременные дожди. Но небо будет затянуто облаками, а по утрам — слабый туман.

Конец недели (13-14 ноября, четверг и пятница):

Первые вестники зимы

Это тот самый период, когда осень начнет официально передавать эстафету зиме. Дмитрий Рябов прямо заявил о кардинальных изменениях: «Начиная с середины ноября, погодные условия все чаще станут приобретать предзимний характер».

Температурный режим:

Ночью: от 0 до +6°C

Днем: в четверг до +10°C, в пятницу — +6..+10°C

И вот здесь жителей Беларуси ждут главные сюрпризы. «Погодные изменения будут сопровождаться переходом дождей в мокрый снег. Все чаще станут дуть северные ветра… и в уже холодном воздухе могут покружить снежинки и отмечаться гололедные явления», — предупреждает синоптик. Особенно внимательными нужно быть утром: возможны не только туманы, но и слабый гололед.

Выходные (15-16 ноября, суббота и воскресенье):

Похолодание наступает

Уик-энд окончательно закрепит новое состояние, похолодание. Антициклон принесет с собой прохладу и относительно ясную, но холодную погоду. Существенных осадков не ожидается, однако туманы будут плотными, с видимостью до 500 метров.

Температурный режим:

Ночью: +1..+6°C

Днем: в субботу +5..+9°C, в воскресенье столбики термометров покажут уже от +1°C в Витебске до +8°C в Бресте

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com