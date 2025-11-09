закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 12:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синоптики предупредили о «шевелении» в небе над Беларусью

  • 9.11.2025, 11:59
  • 1,876
Синоптики предупредили о «шевелении» в небе над Беларусью

Среда станет переломным моментом.

Кажется, подошел к концу период аномального тепла, с которым стартовал ноябрь в Беларуси. Вторая неделя месяца, с 10 по 16 ноября, готовит белорусам настоящие погодные качели: от промозглой влаги до первых по-настоящему зимних условий. Метеорологи обещают, что скучными эти дни точно не будут.

Начало недели (10-11 ноября, понедельник и вторник)

Прощание с теплом?

Неделя, согласно прогнозам, начнется с пасмурной и влажной погоды. Как отмечает Белгидромет, погоду будет определять малоподвижный фронтальный раздел, который принесет на большую часть страны дожди. Туманы, ставшие уже привычными спутниками утра, сохранятся.

Температурный режим:

Ночью: от -1°C на севере до +7°C на юге

Днем: +5..+11°C

В эти дни в полной силу вступят влажные воздушные массы. Дмитрий Рябов добавляет: «Будет преобладать облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный, умеренный». Чувствоваться будет не только холод, но и высокая, до 90%, влажность.

Середина недели (12 ноября, среда). «Шевеление»

Среда станет переломным моментом. Именно после 12-го числа, по данным Nadvorie, в нашем регионе начнется серьезное «шевеление в атмосфере». Виной всему — мощный атлантический циклон, который пронесется по северу Европы. Он обещает быть по-настоящему глубоким — с давлением в центре всего 965 гПа. Пока он не принесет резкого похолодания, но станет предвестником грядущих перемен.

Температурный режим:

Ночью: +2..+7°C

Днем: +6..+10°C

Осадков в этот день будет, скорее всего, минимум, лишь на юго-востоке возможны кратковременные дожди. Но небо будет затянуто облаками, а по утрам — слабый туман.

Конец недели (13-14 ноября, четверг и пятница):

Первые вестники зимы

Это тот самый период, когда осень начнет официально передавать эстафету зиме. Дмитрий Рябов прямо заявил о кардинальных изменениях: «Начиная с середины ноября, погодные условия все чаще станут приобретать предзимний характер».

Температурный режим:

Ночью: от 0 до +6°C

Днем: в четверг до +10°C, в пятницу — +6..+10°C

И вот здесь жителей Беларуси ждут главные сюрпризы. «Погодные изменения будут сопровождаться переходом дождей в мокрый снег. Все чаще станут дуть северные ветра… и в уже холодном воздухе могут покружить снежинки и отмечаться гололедные явления», — предупреждает синоптик. Особенно внимательными нужно быть утром: возможны не только туманы, но и слабый гололед.

Выходные (15-16 ноября, суббота и воскресенье):

Похолодание наступает

Уик-энд окончательно закрепит новое состояние, похолодание. Антициклон принесет с собой прохладу и относительно ясную, но холодную погоду. Существенных осадков не ожидается, однако туманы будут плотными, с видимостью до 500 метров.

Температурный режим:

Ночью: +1..+6°C

Днем: в субботу +5..+9°C, в воскресенье столбики термометров покажут уже от +1°C в Витебске до +8°C в Бресте

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов