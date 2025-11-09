В Воронежскую ТЭЦ попали три ракеты 2 9.11.2025, 12:15

Появились подробности о результатах атаки.

В ночь на 9 ноября в Воронеже была объявлена ракетная опасность, под ударом была местная ТЭЦ. Жители Воронежа сообщали, что слышали по меньшей мере 4 взрыва, в нескольких районах пропадало электричество, пишет УНИАН.

Отмечается, что Воронежская ТЭЦ-1 входит в состав АО «РИР Энерго», ее установленная электрическая мощность — 378,3 МВт, тепловая мощность — 1389,3 Гкал/час. Эта теплоэлектроцентраль – крупнейший поставщик тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города. Станция обеспечивает тепловой энергией четыре района города, а также более тысячи предприятий, в том числе крупнейший воронежский завод – «Воронежсинтезкаучук».

Позже российское Минобороны в своей сводке сообщило, что в ночь на 9 ноября 43 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 1 БПЛА — над территорией Ростовской области.

Воронеж, где была ракетная атака на местную ТЭЦ, в сводке ведомства не упоминается.

Местные власти также первоначально не комментировали атаку, однако позже губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что «на одном из коммунальных объектов возникло возгорание». В некоторых домах наблюдались колебания температуры центрального отопления и отсутствовала электроэнергия, добавил он.

Последствия атаки

Также в сети распространяются кадры из Воронежской ТЭЦ-1, на которой видны серьезные повреждения в результате удара – разбиты окна, а также, по сообщению автора видео, повреждена крыша.

Как пишет тг-канал Exilenova+, в 4:25 в ТЭЦ попали три ракеты: одна - во внешнюю сторону котельной №1, вторая – пробила крышу и разрушила основу здания, третья, вероятно, попала в здание теплогенерации с турбинами.

«По имеющимся данным, две ракеты попали в здание с котлами, где расположены котлы-утилизаторы, парогенераторы, теплообменники и паровые турбины. Именно они работают в связке с газотурбинными модулями LM6000 PD Sprint, производящими первичную электроэнергию», - отмечается в сообщении.

Также указывается, что энергоблок новый – строительство завершено в 2019 году, после чего он стал одним из самых современных в регионе.

Также, согласно фото с места удара, одна из ракет пробила крышу и попала в центральную часть котельной, где расположено основное теплотехническое оборудование.

