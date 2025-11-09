Писториус: Германия вышла на первое место в мире по объемам поддержки Украины 1 9.11.2025, 12:24

Борис Писториус

Министр обороны ФРГ пообещал новые элементы для Patriot.

Берлин постоянно усиливает поддержку Украины. Именно Германия, а не США сейчас занимают первое место по этому показателю среди стран-партнеров.

Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил на заседании Бундестага по вопросам правительства после летнего перерыва в парламенте в среду, 10 сентября 2025 года. Он, в частности, пообещал в ближайшие недели передать Киеву новые элементы для систем Patriot, чтобы усилить украинскую ПВО.

По его словам, Германия также продолжает обучение украинских военных. Их уже прошли более 21 тысячи украинских солдат.

«В следующем году поддержка составит девять миллиардов евро, в этом году немного меньше. Совместные предприятия между немецкой и европейской промышленностью и Украиной важны. Потому что украинская промышленность не может быть полностью использована с ее мощностями там», – сказал Писториус.

Министр подчеркнул, что оперативная готовность и надежность перед партнерами являются стандартами, «по которым нас должны оценивать».

«Вызовы политике безопасности являются серьезными, и мы относимся к ним серьезно», – резюмировал Писториус.

