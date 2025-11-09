«Бабушка просила найти нормальную работу и ходить «чистенькой» 9.11.2025, 12:39

Белорусская учительница бросила школу и создала свой бренд.

«Вместо того чтобы потратить время на детей, каждый день решаешь миллион задач. А потом в Threads еще и напишут, что ты заказал одежду в Китае и выдаешь за свое. Неприятно? Да!» Анастасия работала учителем французского, но три года назад решила уйти из школы и запустила собственное производство женской одежды. За несколько лет маленький бизнес вырос до компании с собственным производством и штатом в 20 человек. Сейчас бренд Annso присутствует в двух магазинах (скоро открывается третий) и онлайн. О том, с какими вызовами сталкивается предпринимательница, сколько можно заработать на изделиях и каково это — день за днем отдавать своему делу всю себя, она рассказала в интервью Onlíner. Вот ее история.

Из учителя французского — в основательницу бренда одежды

Анастасии 37 лет. Она успела параллельно окончить два университета: БГУИЯ (бывший МГЛУ), где была студенткой факультета французского языка, и БГУ, в котором изучала управление персоналом.

— По распределению я работала учителем французского языка в школе. Это было до первого декрета. У меня две дочери: Анна и София — кстати, в их честь я назвала свой бренд. Мой бренд одежды стал для меня еще одним «ребенком», так как я вкладываю в него всю душу.

После выхода из первого отпуска по уходу за ребенком я вернулась к преподаванию французского языка. А затем ушла во второй декрет, из которого в школу уже не вернулась. Мне очень нравилась работа с детьми, да и французский язык мне близок, но сама организация работы в школе и архаичная структура меня не вдохновляли. Поэтому решила уволиться.

Во втором декрете я начала заниматься изготовлением аксессуаров для волос: повязок, обручей и бантов. С детства посещала кружки по вязанию и моделированию одежды в Минском государственном дворце детей и молодежи. Мне действительно нравилось шить, но во втором декрете я поняла, что не обладаю достаточной усидчивостью и терпением, чтобы долго и скрупулезно создавать каждую деталь.

«Подписчикам нравилось следить за мной»

Идея с пошивом аксессуаров оказалась успешной. Заказов у Анастасии было много. По словам героини, все это стало возможно благодаря аккаунту в Instagram. Многим подписчикам было интересно следить за личным брендом мастера, и изделия заказывали девушки из всех уголков Беларуси.

— Об одежде я начала думать в ноябре 2021 года. Подошла к этому вопросу основательно. Изучила конкурентов и создала таблицу, в которую внесла данные с различных площадок: Instagram, сайтов и маркетплейсов. Я разделила информацию по категориям: ткань, футболки, верхняя одежда, костюмная группа, юбки и платья. В таблице указала состав, размерную сетку и ценовые категории, а также страны-производители. Изучила все минусы: у кого-то не было сайта, у других узкая размерная сетка, третьи не давали возможность примерить одежду. Пришлось прочитать немало отзывов, чтобы сделать выводы и не допустить ошибок, которые совершили бренды. Планировала выйти на рынок летом 2022 года.

Подготовка к старту бизнеса вызывала у меня огромный интерес. Я человек, который быстро зажигается новыми идеями и проектами.

У меня нет страха, ведь если все живы и здоровы, то нет ничего, чего стоило бы бояться. Тем более я всегда хотела работать на себя.

Родители воспитали меня с пониманием, что нужно нести ответственность за свои действия. Когда работаешь в найме, невозможно брать на себя все, ведь успех зависит от многих факторов и людей. А когда крутишься в своем бизнесе, гораздо больше вариантов влиять на результаты деятельности.

Отлетающие пуговицы и излишняя трата денег

— Мне было совершенно не страшно, хоть и пришлось столкнуться со сложностями: сделать качественный пошив, найти первый шоурум, заинтересовать аудиторию. И даже создавать одежду по меркам было не всегда легко.

Самые большие брюки, которые шили без примерки, были для девушки с талией 150 сантиметров. Они, кстати, сели отлично, но это стоило нам много нервных клеток.

Мне хотелось угодить всем клиентам, поэтому я брала сложные заказы, не подозревая, насколько это на самом деле трудно.

А еще мы пробовали шить массово. Для строительной компании создали 30 мужских рубашек — от XS до 3XL (на рост 2 метра). Они сели хорошо, но пуговицы отлетали, потому что мощности бытовой машинки не хватало. С тех пор пришиваем только вручную.

Анастасия рассказывает, что на старте бизнеса столкнулась только с одной ошибкой, которой можно было избежать, — это излишняя трата денег.

— У меня было счастливое детство. Экономить и собирать деньги я не умею. В бизнесе я долго покупала дорогую фурнитуру и ткани, которые мне нравились.

Казалось, что нужно иметь много всего, а потом это копилось на складе, что приводило к замораживанию денег.

Поэтому главная моя ошибка заключалась в том, что я не аккумулировала средства и не предвидела необходимость оставлять деньги на будущее. Я не осознавала, что часть нужно откладывать, а другую — тратить. Также следовало бы распределить платежи на разные дни месяца.

«Бабушка была против: мол, нужно трудиться на «нормальной» работе»

Анастасии не пришлось спорить с близкими людьми, так как родители и супруг всячески поддерживали ее с идеей основать собственный бренд.

— Единственный, кто остался недоволен, — это моя бабушка. Она часто говорит, что мне следовало бы трудиться на «нормальной» работе, например в школе учительницей, чтобы «ходить чистенькой и спокойненькой, отработать и уйти домой». Ее слова касаются моего ненормированного графика.

На самом деле я работаю очень много. В школе фактически была на двух ставках: полторы ставки и официальное репетиторство. Это суммарно давало почти 36 часов в неделю, и с утра до вечера я оставалась в школе. Однако даже там работала меньше, чем сейчас, занимаясь бизнесом.

Могу тратить на свое дело семь дней в неделю по 16 часов — вот таким трудоголиком воспитали меня родители.

Родители и муж всегда поддерживают меня, прекрасно понимая, сколько я работаю и как нервничаю. Они верят в меня, помогают во всем: и с детьми, и с приготовлением еды. Часто обед, например, достается мне от родителей. Мой супруг помогает на производстве, ведь мужская сила действительно нужна, а эмоциональная поддержка в трудные моменты необходима. Иногда я, конечно, теряю уверенность, но это не длится долго.

«На открытие бизнеса ушло около $5 тыс.»

Бренд женской одежды Annso появился в 2022 году. Здесь можно найти повседневную одежду: футболки, свитшоты, лонгсливы, джинсы и многое другое. В компании закупают ткани у посредников и разрабатывают собственные лекала. Сейчас к подрядчикам не обращаются, кройкой, шитьем и продажей занимаются сотрудники бренда. Но раньше часть задач была отдана на аутсорс.

— Для открытия бизнеса мне понадобился небольшой стартовый капитал — около $5 тыс. Я использовала эти средства постепенно. Вначале у нас не было собственного производства, а ткани покупались в розницу. Пошив на аутсорсе предоставлял необходимые ресурсы: оплату труда и аренду, — поэтому нести эти затраты мне не приходилось.

Пошив велся в другом городе, поэтому мне приходилось дважды ездить на станцию метро «Восток»: сначала — чтобы отправить ткани на маршрутке в Борисов, а затем — чтобы забрать готовые изделия. На этапе доработки образцов приходилось искать место, чтобы примерить вещи и сделать необходимые правки. Это выматывало, зато финансовые затраты были несущественными.

Ни одному молодому бизнесу не рекомендую на старте вкладываться в собственное производство.

Конечно, себестоимость пошива выходит выше, но не нужно инвестировать в дорогостоящее оборудование, пока не проверена бизнес-модель.

«Работать с неприятными людьми мне просто не хочется»

Сейчас все производство ведется самостоятельно брендом: купили готовый бизнес с оборудованием за $8 тыс. В команде у Анастасии около 20 человек. По словам героини, не всегда удавалось найти идеальных кандидатов с первого раза. Бывали ошибки и ситуации, когда сотрудники уходили.

— Все ведь начиналось просто как хобби — модели отшивались хаотично. Затем постепенно расширялся штат, закупалось оборудование, выстраивалась бизнес-модель. Вот так мое маленькое увлечение превратилось в бизнес со штатом в 20 человек. Это большой груз, который заставляет относиться к делу ответственно.

На производстве у нас сильная команда. Поэтому, когда приходит новый сотрудник, мы его всячески тестируем. Например, проверяем навыки в работе с материалами и внимательность в мелочах. Это важно, потому что мы имеем дело с дорогими тканями.

Личные качества кандидатов имеют для меня значение, потому что я сама провожу много времени на производстве. Работать с неприятными людьми мне просто не хочется. Разные были ситуации. Например, одна портниха просто пропадала. В первый раз — на несколько дней: сказала, что дочь при смерти. Конечно же, я вошла в ее положение. Во второй раз у нее «умерла свекровь» — тогда о сотруднице не было слышно две недели. Пришлось с ней расстаться. Кстати, как оказалось, дочери у нее никогда и не было, только сын…

Что касается консультантов, важны не только профессиональные навыки, например умение продавать и коммуникативные способности, но и личное участие. Они должны быть готовы помочь клиентам, подсказать и дать советы. Именно так мы строим нашу команду.

«Сложности — это нормальная часть работы»

Отбор тканей Анастасия проводит самостоятельно. Героине важно, какие материалы будут в коллекции. При выборе она учитывает цветовую гамму, характеристики и тактильные ощущения.

— Чаще всего я выбираю итальянские и греческие материалы, для подкладки — только поливискозные ткани, полностью синтетических на производстве нет. Я обожаю мягкие и приятные на ощупь ткани.

По словам Анастасии, не бывает ни дня без сложностей и вызовов.

Гораздо проще просто купить товар и продать его, чем создавать что-то новое.

Например, бывают задержки в поставках тканей: они могут опаздывать, не совпадать по цвету или метражу или же качество оказывается не таким, как ожидалось. В таких случаях приходится оформлять возвратные накладные и писать письма с жалобами на брак. После этого нужно ждать замену или возврат денег, чтобы снова выкупить материалы.

— Иногда сотрудники болеют и могут отсутствовать целый месяц. Это тяжело, ведь строились планы, а фактическая продуктивность оказывается ниже запланированной. Также сталкиваемся с проблемами в магазинах: у нас недостаточно места для большого ассортимента. Из-за этого некоторые вещи могут выглядеть не так привлекательно, как хотелось бы, а это негативно сказывается на продажах.

Сложности в производстве — это нормальная часть работы, и мы научились справляться с ними без паники. Бывает, не хватает оборотных средств, и это тоже является частью бизнеса. В таких случаях мы оптимизируем отток средств (отсрочка платежей) и составляем платежный календарь (равномерно расписываем траты по месяцу). Очень важно не зацикливаться на мелочах. Иногда что-то получается неидеально, но главное — действовать и двигаться вперед.

«Выручка — более 100 тыс. рублей в месяц»

Средний чек на одно изделие составляет 250 рублей. Цена обусловлена тем, что пошив ведется в Беларуси и есть обязательства по аренде площадей.

— Наши сотрудники работают в комфортном цеху, регулярно осуществляется техническое обслуживание оборудования, включая частую замену масла.

Конечно, можно было бы закупать ткани в Китае по низкой стоимости ($1—2 за метр), заказывать их большими партиями и за счет этого снижать цену. Однако мы не можем быть уверены в качестве такого материала. Вернуть бракованную ткань из Китая будет очень сложно, и неизвестно, что нас ждет: материал может быть испорчен, иметь плесень или низкую износостойкость.

Мы покупаем ткань дороже — за $6—35 по курсу. Сразу видим ее качество и можем быстро протестировать, не заказывая в больших объемах. Это влияет на итоговую стоимость изделий.

По словам Анастасии, выручка компании может достигать шестизначных значений — более 100 тыс. рублей. Однако бо́льшая их часть уходит на затраты.

— Зарплатный фонд — это самая крупная составляющая наших расходов. Аренда везде коммерческая — производство обходится в $1000+ в месяц.

У нас представлены два корнера в модных пространствах, где можно вживую увидеть и примерить вещи. Кроме того, мы продолжаем активно инвестировать в рекламу.

Работаем без использования кредитных средств. Когда я обратилась в один из банков с просьбой о предоставлении овердрафта, мне отказали, сославшись на то, что у меня открытое ИП и банку не было известно о наличии там кредитных ресурсов. Ответ показался мне странным, в итоге мы остались без овердрафта.

Тем не менее мы продолжаем работать на собственные оборотные средства. На этапе роста бизнеса всегда ощущается нехватка средств, что создает стрессовые ситуации, особенно в период перед уплатой налогов.

«Неприятно, когда в соцсетях пишут, что мы заказываем одежду в Китае и выдаем за свое»

— Вести собственный бизнес — это сложная задача. Всегда приходится думать, как решить ту или иную проблему.

Вместо того чтобы потратить время на детей, каждый день решаешь миллион задач.

А потом в Threads еще и напишут, что ты заказал одежду в Китае и выдаешь за свое. Неприятно? Да! Именно поэтому я стараюсь воспринимать бизнес как марафон, а не спринт — играть он должен вдолгую, и нужно научиться не обращать внимания на небольшие неурядицы, а лучше тратить энергию на более глобальные задачи.

Планы на ближайшее будущее у бренда масштабные. Совсем скоро откроется третий магазин в столичном торговом центре.

Очень хотелось бы, чтобы бренд вышел за рамки Беларуси, поэтому мы уже смотрим в сторону России и Европы. Но сначала необходимо «дошлифовать» все нюансы в нынешней работе.

