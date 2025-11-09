В Португалии начались массовые протесты против предлагаемых трудовых реформ

В Португалии начались массовые протесты против предлагаемых трудовых реформ4
- 9.11.2025, 13:11
Организаторы акций объявили всеобщую забастовку на 11 декабря.
В португальской столице Лиссабоне в субботу десятки тысяч людей вышли на протест против трудовых реформ, предложенных правоцентристским правительством.
Об этом сообщает AP.
Протест был организован главным профсоюзным объединением страны в связи с пересмотром трудового законодательства, которое, по словам премьер-министра Луиша Монтенегро, направлено на повышение производительности и гибкости на рынке труда.
Другие спорные элементы включают ограничение срока, в течение которого кормящие грудью женщины могут претендовать на гибкий график работы, и сокращение отпуска в связи с потерей ребенка.
Противники хотят, чтобы пакет реформ был отозван, и заявляют, что он угрожает правам работников.
Демонстранты несли плакаты с надписью «Нет пакету трудовых реформ» и требовали повышения заработной платы.
Нынешняя минимальная заработная плата в Португалии составляет 870 евро в месяц. Протестующие несли плакаты с требованием повысить ее до 1050 евро в 2026 году.
Законопроект должен быть представлен в парламент, где, как ожидается, он будет принят при поддержке ультраправой и крупнейшей оппозиционной партии Chega («Хватит»).
Организаторы субботней акции протеста объявили всеобщую забастовку на 11 декабря.