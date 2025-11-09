закрыть
Коварный Гундяев обрек Медведева на муки

2
  • Александр Невзоров
  • 9.11.2025, 13:39
  • 2,318
Коварный Гундяев обрек Медведева на муки
Александр Невзоров

Орденочек-то двусмысленный.

Гундяев дьявольски коварен. Он знал, на какие муки обрекает зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева, вручая ему орден св. Дмитрия Донского (латунный, но со стразами).

У этой награды есть весьма неприятная особенность: из-за своих размеров и дурацкой конфигурации она не лезет ни в рюмку, ни в стакан и, соответственно, не поддается «обмыванию». Сейчас Медведев терзается, пытаясь засунуть регалию хоть куда-нибудь.

Да и вообще, цацка св. Дмитрия Донского — орденочек двусмысленный. Дело в том, что Куликовская битва не была сражением русских против «ига» — да и татар, как таковых. Дмитрий, данник и слуга хана Тохтамыша, просто выполнял тохтамышев приказ — «устранить беклярбека Мамая, нарушившего ордынские порядки».

Донской ради выслуги перед ханом положил тьму русских на Куликовом поле.Эта битва считается «днем воинской славы России», но давно выяснено, что никакой «победой» там и не пахло. Разогнав мамаевых нукеров, русские были разгромлены и перерезаны воинами Великого княжества Литовского.

Абсолютно все беспристрастные хронисты-европейцы описывают битву так: «В том же году была большая война во многих странах: особенно так сражались русские с татарами у Синей Воды (Bloen Wassir), и с обеих сторон было убито около 40 тысяч человек. Однако русские удержали [за собой] поле. И, когда они шли из боя, они столкнулись с литовцами, которые были позваны татарами туда на помощь, и убили русских очень много и взяли у них большую добычу, которую те взяли у татар».

Примерно так же этот день «воинской славы» отмечен во всех без исключения хрониках того времени — Детмара Любекского, Германа Корнера (German Corner), Иоганна фон Посильге (Johann von Posilge), Иоганна Линденблата.

Спустя всего два года после Куликовского позора ордынцы Тохтамыша взяли, разграбили и сожгли Москву. «Героический» князь Дмитрий не пострадал при штурме и разграблении, так как заблаговременно бежал из города.

Александр Невзоров, «Телеграм»

